16 марта 2023, 14:22
Названы примерные сроки начала контрнаступления ВСУ
Politico: в Белом доме ожидают, что контрнаступление ВСУ начнется ближе к маю
Подразделения ВСУ могут начать контрнаступление к маю. Такой версии придерживаются в Белом доме, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, чиновники США сейчас сосредоточены на подготовке украинской армии к наступательным действиям.
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Для этой цели Соединенные Штаты и европейские партнеры направляют в страну огромные объемы боеприпасов и 155-миллиметровых снарядов, танки и бронемашины.
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При этом, как отметила Politico, американская сторона настаивает, чтобы украинские военные вели прицельный огонь и экономили снаряды.
Газета обратила внимание, что сейчас власти Украины рассматривают два возможных варианта развития событий: наступление могут провести через Херсон и Крым, другой вариант предполагает продвижение в сторону Азовского моря, чтобы отрезать сухопутный коридор к полуострову.
Американские чиновники допускают, что первый вариант можно считать невыполнимым, поскольку российские силы укрепили оборону на восточном берегу Днепра, а у ВСУ есть дефицит личного состава.
США
ВСУ
Украина
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