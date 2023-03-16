Спецоперация 16 марта 2023, 14:22 Названы примерные сроки начала контрнаступления ВСУ Politico: в Белом доме ожидают, что контрнаступление ВСУ начнется ближе к маю РИА «Новости»

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Подразделения ВСУ могут начать контрнаступление к маю. Такой версии придерживаются в Белом доме, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, чиновники США сейчас сосредоточены на подготовке украинской армии к наступательным действиям.

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Для этой цели Соединенные Штаты и европейские партнеры направляют в страну огромные объемы боеприпасов и 155-миллиметровых снарядов, танки и бронемашины.

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При этом, как отметила Politico, американская сторона настаивает, чтобы украинские военные вели прицельный огонь и экономили снаряды.

Газета обратила внимание, что сейчас власти Украины рассматривают два возможных варианта развития событий: наступление могут провести через Херсон и Крым, другой вариант предполагает продвижение в сторону Азовского моря, чтобы отрезать сухопутный коридор к полуострову.

Американские чиновники допускают, что первый вариант можно считать невыполнимым, поскольку российские силы укрепили оборону на восточном берегу Днепра, а у ВСУ есть дефицит личного состава.