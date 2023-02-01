Эксклюзив 01 февраля 2023, 23:05 Пыль в глаза. Зеленский задабривает Запад обещаниями о весеннем наступлении Военный эксперт Матвийчук: активизация ВСУ на Запорожском направлении безуспешна РИА «Новости»

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Российские военные в районе озера Круглик на Херсонском направлении уничтожили украинских десантников и две моторные лодки ВСУ. Украинских солдат в очередной раз обрекли на неминуемую смерть. Для президента Украины Владимира Зеленского жизни военнослужащих давно стали разменной монетой. Об этом «360» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Далее — его прямая речь.

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Существуют два стратегически важных направления — Запорожье, Запорожская АЭС, и Херсон. ВСУ делают попытки создать под Херсоном плацдарм, хотя бы малочисленный какой-то отряд перебросить, но постоянно терпят неудачи и теряют военнослужащих.

Мертвая хватка российских бойцов

Боевики периодически активизируются на Запорожском направлении. Дело в том, что они там создали по берегу схроны, пытаются организовать «лежки», поставить какие-то разведывательные посты. Но все безуспешно.

Российские военные ведут противника. Везде стоят наши радиолокационные станции, которые гладь воды просматривают постоянно. И как только противник отчаливает, их сопровождают до берега, а затем топят. Это победа наших ребят, которые держат береговую оборону.

Добро пожаловать на убой

Украинским военным нужна результативность. Они хотят показать своим западным кураторам, что активизируют свою деятельность.

Запорожское направление президент Украины Владимир Зеленский преподносит как наиболее удобное для наступления весной. В своем недавнем интервью он заявил, что наступление на Запорожье положит начало освобождению страны. Украинский лидер рассказал, что собирается нанести удары в центр Запорожья и забрать атомную электростанцию. Затем ВСУ собираются идти на Херсон, Крым и далее — на Россию.

Конечно, все это пропаганда. Я думаю, что жизни украинских солдат для Зеленского — разменная монета. Самое главное для президента Украины — показать тем, кто за ним наблюдает, что он предпринимает какие-то действия.

Заводы под прицелом

В ходе спецоперации мы ликвидировали практически все [украинские] заводы по производству пороха и снарядов. <...> [Украина] многие предприятия переформатировала и снова наладила производство.

[Уничтоженные 1 февраля цеха], наверное, одни из новых, где пытаются производить 152-миллиметровые снаряды. Оборудование поставляет Чехия, поляки, болгары, так как у них есть производство таких боеприпасов. Мы его нашли и уничтожили.

Это новый завод, потому что все остальные, даже которые кустарным способом были организованы, уничтожены.