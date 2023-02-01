01 февраля 2023, 15:02
ВСУ лишились цехов по производству боеприпасов в Сумской области
Минобороны сообщило об уничтожении цехов по производству боеприпасов в Сумской области
ВС России уничтожили цеха предприятия по производству боеприпасов для ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ракетные войска, оперативно-тактическая авиация, артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли удар по 88 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, военной технике и живой силе в 131-м районе.
Реклама
«В районе населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ», — уточнил он.
Конашенков добавил, что за последние сутки российские силы уничтожили четыре склада с боеприпасами украинских националистов и цеха по производству артиллерийских снарядов в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Кроме того, российские силы ударили по группировкам ВСУ в районе Угледара.
Минобороны РФ
Реклама
Реклама