Важное 01 февраля 2023, 14:53 Украинский десант уничтожили на Херсонском направлении Минобороны сообщило об уничтожении до 10 десантников ВСУ на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боев в районе озера Круглик на Херсонском направлении уничтожили до 10 украинских десантников и две моторные лодки ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Российские военные на Херсонском направлении уничтожили две моторные лодки и до 10 человек личного состава украинского десанта рядом с озером Круглик», — сказал он.

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В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли три склада артиллерийских боеприпасов и самоходную гаубицу «Гвоздика» рядом с населенными пунктами Антоновка и Гавриловка Херсонской области.

Также Конашенков сообщил, что боевые подразделения ВС РФ заняли выгодные позиции и рубежи на Донецком направлении, уничтожив до 100 украинских боевиков.

Всего после начала специальной операции российские военные уничтожили 8243 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ, 998 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7706 танков и других боевых бронированных машин, 402 зенитных ракетных комплекса и 206 вертолетов.