Эксклюзив 15 ноября 2022, 15:22 Путь к разгрому ВСУ. Освобождение Павловки назвали блестящей победой ВС РФ Военный эксперт Матвийчук: освобождение Павловки в ДНР стало великолепной победой России РИА «Новости»

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Освобождение Павловки в ДНР — «великолепная победа» России, которая позволит ее вооруженным силам продолжать разгром противника, рассказал «360» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он напомнил, что именно из района Павловки шли интенсивные обстрелы Донецка со стороны ВСУ.

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Далее — прямая речь.

Это район, из которого ВСУ вели систематические обстрелы близлежащих территорий, в том числе Донецка. Захват Павловки отодвигает их позиции и уменьшает воздействие на жилые массивы Донецка.

С точки зрения военного искусства это высота, которая позволяет нашим войскам полностью контролировать подъездные пути снабжения ВСУ по фронту и по глубине, позволяет их держать под огневым контролем. Мы наносим огневое поражение и снижаем маневренность войск, которые обороняются справа и слева от Павловки. Это великолепная победа, которая позволит нам выполнять поставленные задачи по разгрому противника в донецком оборонительном районе и выходить в направлении Краматорска для выполнения последующих задач.

Активность по всем направлениям

Наши войска везде ведут активную оборону и контрнаступательные действия. Под Купянском они отразили наступление двух ротных тактических групп ВСУ в направлении Куземовки. То есть везде ведется активная оборона, которая позволяет нам наносить потери противнику. Согласно брифингу, за время боевых действий за Павловку противник потерял почти 1,5 тысячи личного состава, 20 танков, 30 различных бронегрупп. Было сбито два самолета, вертолет и более 20 различных летательных аппаратов, которые противник пытался атаковать наши войска.

То есть вся оперативная обстановка в районе боевых действий по всему фронту показывает, что справа и слева, я имею в виду Херсонское и Харьковское направление, идет активная оборона, а в центре, на Донецком направлении, — активные наступательные действия по разгрому группировок противника.