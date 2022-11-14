Спецоперация 14 ноября 2022, 14:58 Минобороны подтвердило освобождение Павловки в ДНР Минобороны сообщило об освобождении Павловки в ДНР российскими военными РИА «Новости»

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Российские силы полностью освободили населенный пункт Павловка в ДНР. Там регулярно шли бои. Об этом сообщило Минобороны.

«14 ноября в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики», — заявили в министерстве.

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Ведомство 13 ноября сообщало об освобождении поселка Майорск на Донецком направлении.Это стало возможным благодаря

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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что речь идет о спасении жителей Донбасса, а также о денацификации и демилитаризации соседней страны.

Российский лидер заявил, что вопросам поддержки участников СВО нужно уделять первостепенное внимание. Глава государства обратился с таким требованиям к руководителям регионов РФ. В частности, он это обсудил в разговоре с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.