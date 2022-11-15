15 ноября 2022, 14:01
ВС России отбили атаку ВСУ около Куземовки
Минобороны сообщило о провале атаки рот ВСУ на Купянском направлении
Ротные группы ВСУ на Купянском направлении потерпели провал при попытке атаки около Куземовки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.
«Сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка», — сказал он.
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Конашенков отметил, что это произошло благодаря активным действиям ВС России. В результате атаку ротных групп ВСУ не просто остановили. Союзникам удалось отбросить подразделения противника на прежние позиции.
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Также Конашенков сообщил, что в ходе этих боестолкновений ВСУ потеряли до 100 единиц живой силы, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.
Ранее Минобороны сообщало, что ВС России продолжают наступление в ДНР. Это заявление ведомства процитировал RT.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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