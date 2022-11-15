Спецоперация 15 ноября 2022, 14:01 ВС России отбили атаку ВСУ около Куземовки Минобороны сообщило о провале атаки рот ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Ротные группы ВСУ на Купянском направлении потерпели провал при попытке атаки около Куземовки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка», — сказал он.

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Конашенков отметил, что это произошло благодаря активным действиям ВС России. В результате атаку ротных групп ВСУ не просто остановили. Союзникам удалось отбросить подразделения противника на прежние позиции.

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Также Конашенков сообщил, что в ходе этих боестолкновений ВСУ потеряли до 100 единиц живой силы, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС России продолжают наступление в ДНР. Это заявление ведомства процитировал RT.