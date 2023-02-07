Эксклюзив 07 февраля 2023, 15:30 «Полный слом ситуации». Российская армия учтет старые ошибки при новом масштабном наступлении Политолог Михайлов не исключил наступления ВС России в ближайшее время РИА «Новости»

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Российские войска закрепились в Запорожской области и успешно ведут бои против ВСУ, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Это подтверждает мнение о постепенном переходе армии в наступление, заявил в комментарии для «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Успехи России заставят Запад задуматься

Заявление Рогова о том, что российские войска закрепились на новых позициях Запорожской области, согласуется с мнением аналитиков, которые рассуждают о постепенном переходе армии России к наступательным действиям.

Общего наступления, которое все предрекают, пока не видно. Но у нас есть еще пара месяцев до поставок первых партий тяжелого вооружения, западных танков, ВСУ.

Естественно, подобные наши успехи вносят некие сомнения в западные политические умы о том, стоит ли продолжать поддерживать Украину. Они будут продолжать, но сомнений появится еще больше.

Западный политический истеблишмент и те страны Евросоюза, которые поддаются давлению Соединенных Штатов, могут начать потихоньку сомневаться в необходимости подчиняться американцам. Это произойдет под давлением их собственных граждан, которые сейчас все чаще выходят на митинги с требованием не поставлять тяжелое вооружение ВСУ.

РИА «Новости»

Россия не повторит прошлых ошибок

Думаю, в ближайшем будущем мы увидим наступление. Опять же, никто не может точно сказать день, час, потому что мы научились больше не допускать ошибок. Рогов, заявивший сейчас о занятии новых позиций, сказал, что надо занять, укрепиться и не потерять их.

Сейчас мы на каждых новых позициях возводим укрепления линии обороны и продвигаемся дальше. Все это на фоне успехов на Донецком направлении говорит о полном сломе ситуации на линии боевых действий и о том, что российская армия выполняет все поставленные задачи спецоперации.