Важное 07 февраля 2023, 13:07 Шойгу сообщил об освобождении Соледара и других населенных пунктов ДНР Глава Минобороны Шойгу сообщил об освобождении Соледара и других населенных пунктов ДНР РИА «Новости»

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Министр обороны России заявил, что российские военные взяли под контроль Соледар, Николаевку, Клещеевку и ряд других населенных пунктов в ДНР. Этого удалось добиться благодаря наступательным действиям. Об этом написало РИА «Новости».

«В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка», — сообщил он во время селекторного совещания.

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Министр сообщил об успешном развитии боевых действиях в районах Артемовска и Угледара. По его словам, Россия будет и дальше обеспечивать безопасность жителей новых регионов, а также намерена защищать украинцев от геноцида киевского режима.

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Шойгу озвучил и общие потери ВСУ. Он рассказал, что за январь 2023 года нацоналисты потеряли свыше 6500 военных, 341 танк и другую бронемашину, 208 беспилотников, 40 боевых машин РСЗО, 26 самолетов и семь вертолетов.