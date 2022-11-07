Потери морпехов в ДНР. Опровержение | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 17:06 «Панические слухи». Минобороны опровергло сообщения о потерях морпехов в ДНР Военный эксперт Матвийчук назвал письмо морпеха о потерях в ДНР «вбросом фейкометов» РИА "Новости"

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Министерство обороны России опровергло сообщения блогеров о «письме» неназванного морпеха 155-й бригады Тихоокеанского флота, в котором речь шла о больших неоправданных потерях. Опрошенные «360» эксперты заявили, что подобные фейки нацелены на снижение боевого духа армии. Ведь речь шла об элите — морских пехотинцах, мужество которых отметил даже президент Владимир Путин.

Опровержение

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Военный корреспондент Александр Сладков 6 ноября заявил в своем Telegram-канале, что российский военный от лица 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота обратился к главе Приморья: по его словам, личный состав якобы несет неоправданные потери в районе населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики. Морпех, оставшийся анонимом, попросил Минобороны разобраться в ситуации.

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«Морпехи просят Олега Кожемяко обратиться в МО, чтоб прислали комиссию для срочного разбора ситуации. В письме звучат три громкие фамилии, знаю, но не привожу», — написал Сладков.

Военное ведомство опровергло эти сообщения. По данным министерства, морская пехота более 10 суток ведет эффективные наступательные действия на Угледарском направлении. Продвижение в полосе ответственности бригады — до пяти километров в глубину украинских позиций. При этом потери не превышают одного процента боевого состава и семи процентов раненых.

РИА "Новости"

Реакция в Сети

Новость о «письме» подхватили различные Telegram-каналы и военные корреспонденты. В Grey Zone появился полный текст сообщения. Кто-то в подлинность информации поверил, кто-то призвал «не поднимать кулаки на своих» и не доверять фейкам. Так, автор «Zапискок авантюриста» подчеркнул, что потерь, о которых заявил неизвестный автор письма, попросту не может быть.

«Такого количества народу боеспособного 155-я бригада просто не набрала бы. На середину октября, когда я уезжал в отпуск, — точно. Сомневаюсь, что ситуация изменилась за две недели. Урежьте втрое потери — соглашусь, такое может быть. Но 300 человек — это значит, что бригады больше нет и письма писать некому», — объяснил он.

Были и те, кто, как авторы проекта WarGonzo, решил не делать громких заявлений и дождаться конкретики и официальных комментариев.

РИА "Новости"

Глава Приморья — о письме

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко также подчеркнул, что появившаяся в Сети информация может оказаться вбросом со стороны украинских спецслужб с целью провокации.

«Для выяснения ситуации отправили обращение в военную прокуратуру и компетентным органам», — процитировали его в пресс-службе правительства региона.

В официальном Telegram-канале Кожемяко рассказал, что связался с командирами морпехов на передовой. Он отметил, что речь идет о ребятах, которые ведут бои с самого начала спецоперации. Им можно доверять.

«От них информация по поводу боев за Павловку такая: „Наступаем жестко, да, потери есть, но далеко не такие“. Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены! <…> Знаю также из первых уст, что наши бойцы проявили под Павловкой, как и на протяжении всей специальной военной операции, настоящий героизм и беспримерное мужество. Нанесли противнику серьезный урон», — добавил Кожемяко.

По словам главы региона, любые потери среди земляков — большая утрата и боль. Семьям будут оказывать помощь.

«В условиях информационной войны любые публикации в социальных сетях требуют проверки. Уверен, что в любом случае разбор этой ситуации будет проведен и компетентные органы дадут свою оценку», — написал губернатор.

РИА "Новости"

«Вброс фейкометов»

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «360» назвал опубликованную в Telegram информацию «вбросом фейкометов». По его мнению, такие ложные данные создают специально для подрыва духа армии.

«Распространение всяких панических слухов. Насколько знаю, идут бои, нормально, мы держимся, продвигаемся потихоньку. Это Донецкая область. Никаких критических [моментов] нет. <…> Скорее всего, видите, эта бригада на слуху. Морская пехота. И тут морская пехота якобы гибнет. [Хотели] создать прецедент», — подчеркнул Матвийчук.

В марте президент России Владимир Путин присвоил 155-й бригаде морпехов ТОФ звание Гвардейской. Глава государства отметил стойкость, отвагу, мужество и героизм, которые военные проявили во время выполнения боевых задач.

РИА "Новости"

Эмоциональные заявления личного состава

Не стоит исключать и того, что военнослужащие сейчас действительно могут делать довольно эмоциональные заявления. К этому нужно быть готовыми, рассказал в разговоре с «360» военный историк Юрий Кнутов.

Это связано с тем, что сейчас военнослужащих призвали, они необстрелянные. Оценка ситуации у них, скажем, преувеличена в силу того, что они впервые оказались на поле боя в сложных критических военных условиях. Объективно оценивать ситуацию многие не могут Юрий Кнутов.

Кнутов подчеркнул, что личный состав в первую очередь должен пройти подготовку, чтобы участвовать в боевых действиях. И только потом находиться непосредственно на передовой.

«В противном случае процент потерь будет намного выше, чем среди военнослужащих, которые относятся к категории „обстрелянные“», — подытожил он.