Глава Приморья поручил проверить информацию о потерях морской пехоты в зоне СВО | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 08:50 Глава Приморья поручил проверить информацию о потерях морской пехоты в зоне СВО Глава Приморья Кожемяко поручил прокуратуре проверить сообщения о потерях морпехов в СВО РИА "Новости"

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Опубликованная в Сети информация о больших потерях подразделений морской пехоты в зоне специальной операции могла оказаться вбросом со стороны украинских спецслужб, сообщения проверит военная прокуратура. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, его слова привела пресс-служба правительства региона.

«Для выяснения ситуации отправили обращение в военную прокуратуру и компетентным органам», — заявил губернатор.

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Кожемяко не исключил, что данные сообщения являются вбросом украинских спецслужб с целью провокации.

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Ранее военный корреспондент Александр Сладков написал в Telegram-канале, что военный от лица 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота обратился к главе Приморья, заявив о неоправданных потерях личного состава в районе населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики.

Не представившийся военнослужащий призвал министерство обороны РФ разобраться в ситуации.

В марте президент России Владимир Путин присвоил 155-й бригаде морпехов ТОФ звание гвардейской, отметив стойкость, отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной операции.