Путин подписал указ о присвоении гвардейских званий бригадам морской пехоты и береговой обороны

Президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейских 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота и 126-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота. Соответствующий указ размещен на интернет-портале правовой информации.

Бригады получили наименование гвардейских за проявленные личным составом отвагу и героизм, мужество и стойкость в защите государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Документ вступил в силу со дня подписания — 28 марта.

Первый заместитель начальника Генерального штаба Сергей Рудской ранее сообщил о почти полном уничтожении боевого потенциала ВСУ во флоте и авиации.

Ранее Минобороны РФ показало видео с сопровождением колонн вертолетами.