Путин подписал указ о присвоении гвардейских званий бригадам морской пехоты и береговой обороны
Президент РФ присвоил звание гвардейских бригадам морской пехоты и береговой обороны
Президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейских 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота и 126-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота. Соответствующий указ размещен на интернет-портале правовой информации.
Бригады получили наименование гвардейских за проявленные личным составом отвагу и героизм, мужество и стойкость в защите государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
Документ вступил в силу со дня подписания — 28 марта.
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