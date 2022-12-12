Эксклюзив 12 декабря 2022, 23:58 Онуфриенко: Украина сохранила снабжение войск, но расшатала себе нервы Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ снабжают топливом по зерновому коридору

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Пока власти Киева и Одессы жалуются, что их домашние питомцы мерзнут, а жителям рекомендуют уезжать «куда подальше», ВСУ теряют сотни людей в Артемовске (Бахмуте) ежедневно. И хотя снабжение украинских войск полностью прекратить не удалось, противник изрядно нервничает. Об этом «360» рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

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Удары по энергосистеме на контролируемой хунтой территории начались 10 октября. Два месяца атак привели к тому, что мэры Киева и Одессы агитируют жителей уезжать из городов куда подальше, а мэр Днепропетровска [Борис] Филатов жалуется, что у него мерзнут собаки, а особенно — попугаи.

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Снабжение ВСУ

На снабжении вооруженных сил хунты это не сказалось. Мало того, киевский режим даже наладил пассажирское сообщение с Херсоном и Изюмом. И до тех пор, пока не будут разбиты хотя бы железнодорожные мосты через Днепр, а на левобережье не начнут уничтожать эшелоны на перегонах, ситуация не изменится.

К сожалению, продолжается снабжение киевского режима топливом по так называемому зерновому коридору. В обратный путь сейчас отправился очередной танкер Lady Youmna.

Обстрелы городов

Обстрелы наших прифронтовых районов не прекращаются. Противник даже нашел новые стратегические объекты. Помимо детских садов и больниц, в Донецке нанесли удар еще и по планетарию.

Как пишет The Times, Пентагон дал «зеленый свет» на удары БПЛА по территории России. Здесь нужно иметь в виду, что Ту-141 и Ту-141 «Стриж» тоже являются беспилотниками.

Удивляться продаже на контролируемой хунтой территории одежды с надписями «Русские дети на завтрак» не приходится. Что лишний раз убеждает в необходимости уничтожения как киевского режима, так и его сторонников.

Пока Запорожская область отправила восвояси всего двух местных жителей, агитировавших за киевскую хунту.

Ситуация на фронтах

На фронте в целом без перемен. Западнее Куземовки наши продолжают выбивать [украинских боевиков] с двух улиц в Новоселовском. Опасаясь нашего большого наступления на Купянск, противник держится за них зубами, бросая в бой все новые и новые отряды могилизируемых вояк. Нервы у них ни к черту, иначе невозможно найти причину, по которой в Константиновке, что западнее Бахмута, дружественным огнем сбили свой же Ми-8.

В самом Бахмуте наши войска уже насквозь простреливают район, находящийся <…> ближе к центру города.

Не зря The Telegraph, газета некогда великой Великобритании, прямо пишет в заголовке: «Украинские войска засосало в мясорубку Бахмута». Потери противника [она] оценивает в 200 человек ежедневно.

РИА «Новости»

Западнее Площанки — это в Балке Журавка — продолжаются бои на Сватовском направлении. Наши упорно прорываются к Макеевке, освободить которую пока не удается. Держится противник и за Белогоровку, находящуюся восточнее Серебрянки, на правом берегу Северского Донца. Утрата этого поселка для него критична, так как позволит нашим войскам наносить удары по Северску и наступать на этот город еще и с северо-восточного направления.

В Марьинке нам пока не удается проломить укрепрайон, который создал противник вдоль проспекта Дружбы. Как и продвинуться в Невельском, Водяном и Первомайском. К югу от Авдеевки там идут уличные бои.

Под Угледаром и Новомихайловкой нам тоже не удается продвинуться вперед. Возможно, именно с этим связано то, что наши вооруженные силы начали бои под Времевкой. Дело в том, что [территория] находится западнее Угледара. И одновременно прорыв на этом направлении, а также в Красногоровке — севернее Марьинки, — с угрозой выхода на Курахово, может вынудить противника просто оставить весь этот укрепрайон, включая и Марьинку, и Угледар.

Под Херсоном наши уничтожили диверсионно-разведывательную группу на большом Потемкинском острове. Стратегического значения этот остров не имеет, но нахождение на нем противника позволило бы ему практически в упор расстреливать наше левобережье, чем он, впрочем, и занимается. Один из ударов [ВСУ] нанесли по базе отдыха под Мелитополем, в результате погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Очередная атака БПЛА-камикадзе по Крыму не удалась. Наши еще на подлете к Симферополю завалили этих смертников.

Самострел Запада

Самый сильный удар наши западные недруги нанесли себе сами, поменяв черную наркоманку-лесбиянку на [Виктора] Бута, из которого они более 10 лет лепили образ этакого вселенского злодея. Половина американцев этого так и не поняла.

И прав Бут, говорящий о крахе западной цивилизации. Невольно вспоминается стишок еще советских времен: «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана, а где б найти такую б***, чтоб нам Брежнева сменять». Но дедушку Байдена мы точно ни на кого менять не будем.