Эксклюзив 12 декабря 2022, 03:22 ВСУ продолжают терять пусковые установки. Переброска техники не поможет Военный журналист Борзенко: ВСУ с других фронтов перетягивают РСЗО взамен уничтоженных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военнослужащие в ходе спецоперации уничтожили пусковую установку украинского ЗРК «Бук-М1» и поразили взвод РСЗО «Град» в ДНР. Последние являются наследием еще советской армии. Поскольку Донецк находится очень близко от противника, у ВСУ есть возможность его обстреливать. Когда российские войска поражают одну систему, на ее место украинские военные перебрасывают новую. При такой ситуации главным вопросом становится уничтожение путей подвоза боеприпасов, отметил в беседе с «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — прямая речь.

Реклама

Наследие советской армии

Эти «Грады» — наследие еще советской армии, когда при разделении республик шел дележ оружия, то, естественно, эти «Грады» достались Украине. По сути дела, это оружие не требует какой-то особой модернизации. Это всего лишь трубы и система наводки. Украина сама производит боеприпасы к «Градам». Мы время от времени уничтожаем такие заводы, где их делают. Производство там довольно простое.

Реклама

Самый большой урон Донецку наносят даже не «Грады», а тяжелая артиллерия калибром 155 миллиметров. Если ракеты для «Града» как-то можно сбить средствами ПВО, то снаряды от тяжелых гаубиц сбить невозможно. ПВО здесь бессильно. И это просто определяется физикой этого оружия. Артиллерия работает таким образом, что ее снаряды практически невозможно сбить.

Переброска в замен уничтоженного

Если вы посмотрите на карту, то Донецк находится совершенно рядом с противником. Там расстояния минимальные, не превышающие, по-моему, в отдельных участках 15 километров. То есть можно обстреливать до бесконечности. Какие-то системы мы, естественно, уничтожаем, потому что сразу наносится ракетный удар. Попадает — не попадает, но уничтожаем. Не с первого раза, так со второго или с третьего.

Википедия

Привозятся новые установки, их перетягивают с других фронтов, с других участков линии соприкосновения. Какое-то количество там имеется, думаю, в районе 20-30 систем есть. Что-то спрятано, что-то стоит на линии второго эшелона, и ближе не перебрасывают. В зависимости от поражения тех установок «Град», которые есть, на их место прибывают новые.

Ударить по РСЗО крайне сложно

Надо сказать, что «Град» — самая легкая из того, что есть. Есть еще «Ураган» и «Смерч». «Смерчей», похоже, у украинской армии осталось крайне мало. Но контрбатарейная борьба рассчитана в первую очередь на поражение РСЗО.

Залповые — это не гаубицы M777, для которой нужно время, чтобы ее сложить, увезти. Здесь установка стоит на машине: дали залп, запрыгнули в машину и быстро ушли. Между залпом и ответным огнем проходит максимум минута, даже меньше. Попасть, зафиксировать, одномоментно ударить по системе крайне сложно — это не гаубицы.

Уничтожить логистику

Главный вопрос в данной ситуации — уничтожение путей подвоза боеприпасов. В том числе тех же самых ракет для «Градов». Но для того, чтобы полностью перекрыть подвоз боеприпасов, нам нужно уничтожить всю железнодорожную структуру центральной Украины. А это разрушение девяти стратегических железнодорожных мостов через Днепр, уничтожение еще 20 мостов второстепенных и двух туннелей в Карпатах.

То, что мы сейчас делаем — это удары по энергосистеме Украины. ВСУ пытаются приспособиться к тем условиям, которые сейчас есть. Потому что при наличии 3000 электровозов у Украины еще было 300 тепловозов. И тепловозами осуществляется перевозка новых боеприпасов к линии боестолкновения.

РИА «Новости»

Непонятно, почему мы не уничтожаем эти мосты. Они бы облегчили боевые действия очень сильно без тех боеприпасов, которые приходят с начала в Польшу, из Польши переходят границу и попадают на территорию Украины, откуда потом идут по железной дороге в сторону юга.

Если бы мы уничтожили эти мосты, мы бы полностью отрезали левобережную Украину от центральной, и любые поставки боеприпасов на линию боестолкновения стали бы проблематичными. Мы бы разрушили всю логистику.

А так получается, что ВСУ приспосабливаются. И поезд с западным вооружением идет на так называемой двойной стяжке: идет электровоз и к нему прикреплен тепловоз. Если они попадают на участок дороги, где электричества нет, подключается тепловоз и протягивает эшелон до того места, где оно есть и там переходит опять на электротягу. Ключевой вопрос сейчас — разрушение этих мостов. Но сама логистика, логика ведения боевых действий вынудит нас уничтожить эти мосты рано или поздно. Это очень важный момент.