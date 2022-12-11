Происшествия 11 декабря 2022, 17:15 Власти Запорожья рассказали о состоянии раненных при обстреле базы отдыха в Мелитополе Врио главы Запорожья Балицкий: 3 пострадавших при обстреле ВСУ Мелитополя лежат в больнице РИА «Новости»

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Трое раненых после обстрела со стороны ВСУ базы отдыха в Мелитополе проходят лечение в стационаре. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, трое из 10 пострадавших нуждались в госпитализации. Сейчас раненые находятся в медицинском учреждении, им оказывают всю необходимую помощь.

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ВСУ, подчеркнул Балицкий, нанесли удар по гражданской инфраструктуре — базе отдыха. Четыре ракеты прицельно направили в зеленую зону с мангальными домиками, беседками и зооуголком.

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«Это цели украинских нацистов. Это стратегия их „войны“», — сказал врио главы региона.

На месте происшествия завершают разбор завалов, оперативные группы продолжают работу.

На базе отдыха проводили время местные жители, работал персонал. Из-за обстрела загорелся гостиничный комплекс «Привал охотника». Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ достигло 10, два человека погибли.