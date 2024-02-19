Эксклюзив 19 февраля 2024, 14:22 Новую попытку контрнаступления ВСУ спрогнозировали на середину весны Журналист Борозенко: ВСУ могут попытаться наступать в конце марта — апреле Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Новая попытка контрнаступления ВСУ возможна в конце марта — апреле. Таким мнением с «360» поделился заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Он прокомментировал сообщение начальника главного оперативного управления, первого замначальника Генштаба ВС России Сергея Рудского о том, что Вооруженные силы Украины могут вновь предпринять попытку контрнаступления. Борзенко отметил, что речь идет, вероятно, не о наступлении ВСУ в районе потерянной ими Авдеевки, а в целом о возможных прорывах ВСУ по всей линии боестолкновения, которая простирается почти на тысячу километров.

О возможном наступлении говорили еще в декабре, но где, как и при каких условиях это может произойти, никто пока не знает. У нас сейчас давление на ВСУ идет практически на всех участках, а прикрывает это все линия обороны, в которую и упиралось прошлогоднее контрнаступление. Я почему-то думаю, что это будет не в ближайшие пару недель, а в конце марта — апреле. <…> Я не думаю, что завтра они где-то начнут наступление. Алексей Борзенко заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист

Говоря об Авдеевке, он предположил, что на ее зачистку уйдет еще пара недель.

«Там значительный частный сектор, дачные застройки. Будут чистить подвалы этих домов от вэсэушников, которые не смогли никуда уйти и по ночам мечутся, пытаются найти какой-то путь выхода. Говорить о степени разрушений этого города пока рано, потому что только началось разминирование», — отметил журналист.

Он добавил, что город сильно заминирован: Авдеевка была опорным пунктом киевского режима с 2014 года, и система укреплений там «очень серьезная».

Главный итог

«Все думали, что "азовцы"* засядут на коксохимическом заводе и будут вести там оборону, но у них не получилось. Многие бежали. <…> И все равно зачистка подвалов этого предприятия от оставшихся вэсэушников займет какое-то время. А дальше — несколько населенных пунктов: Ласточкино, Орловка, Семеновка — и выход на Карловское водохранилище. Это довольно серьезный проход», — продолжил Алексей Борзенко.

Главным итогом взятия Авдеевки он назвал прекращение артиллерийских обстрелов Донецка или, по крайней мере, сокращение их количества на 70-80%.

«Потому что в основном город страдал даже не от ракетных обстрелов — ПВО работала и большую часть ракет уничтожала, — а именно от артиллерийских снарядов, против которых человечество пока ничего не придумало», — объяснил собеседник «360».

Он предположил, что после зачистки Авдеевки от вэсэушников и мин в город приедут строители, чтобы изучить обстановку. Кто-то из жителей, чьи дома уцелели, вернется, встанет вопрос подачи электричества, восстановления теплоснабжения, работы канализации.

«Город начнет потихонечку обживаться, и будут думать, как его восстанавливать. То же самое, что было с Мариуполем», — подытожил Борзенко.

* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.