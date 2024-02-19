Мир 19 февраля 2024, 02:08 Генштаб ВС РФ назвал условие для нового контрнаступления ВСУ Генштаб ВС России: ВСУ могут предпринять очередную попытку контрнаступления РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины могут предпринять очередную попытку контрнаступления в случае поддержки со стороны Запада. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам генерала, ВСУ сохранили боеспособность к ведению активных действий на фронте.

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«В случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — сказал он.

Рудской отметил, что военные НАТО управляют ПВО, РСЗО и ОТК на Украине, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ под видом наемников.

Герой России командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее предположил, что спецоперация на Украине может закончиться осенью 2024 года, до выборов президента США. К завершению конфликта подтолкнут экономический кризис и рост протестов в Соединенных Штатах.