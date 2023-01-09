Эксклюзив 09 января 2023, 13:46 Немецкая БМП Marder не изменит положения дел в зоне спецоперации — Борзенко Военный журналист Борзенко: поставка Украине 40 БМП Marder из ФРГ не скажется на СВО wikipedia

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Правительство Германии лихорадочно ищет около 40 боевых машин пехоты Marder, которые канцлер Олаф Шольц пообещал передать Украине к концу марта. Газета Der Spiegel заявила, что у военно-промышленного комплекса нет такого количества. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко передупредил «360», что даже если ФРГ удастся передать киевскому режиму эту технику, она не решит исход конфликта.

Далее — прямая речь.

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Давний соперник танков

Эта боевая машина пехоты в свое время была очень хорошей. В отдельных ситуациях Marder может оказать сопротивление танкам. Может быть, 40 машин Marder у Германии есть, но в каком они состоянии? На ходу они или нет, разобраны или полуразобраны, законсервированы.

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Поэтому заявление — это еще, как говорится, [пройдет] месяц или два. И все равно эти машины не изменят общего положения дел. Наши танки уже выходят, маневрируют и начинают принимать участие в боевых действиях, потому что из-за холода земля схватилась. Они стояли на второй линии, а теперь вернулись в бой.

Ангары ВСУ опустели

Киевский режим требует бронетехнику, потому что мы выбили почти всю, которая была в ее распоряжении на линии фронта. Часть вообще стоит на нейтральной полосе или даже на той территории, которую мы взяли, поэтому Вооруженные силы Украины не могут забрать ее и отремонтировать. И есть проблема с ремонтом. Отдельные образцы им приходится гонять в Польшу, западную технику тоже — в Польшу, Словакию, Чехию и Германию.

И боевые машины пехоты, и бронетранспортеры — это расходная техника. Она должна перебросить личный состав до какой-то точки, там он рассыплется, пойдет в атаку. Сама БМП является, по сути, целью.

Бронетехнику перемелют, танки не дадут

Поставка 40 машин Marder никоим образом не изменит общей ситуации на фронте. Если бы шел разговор о тысяче БМП или хотя бы 500–700 машинах, а 41 — ничто. Они будут перемолоты и уничтожены.

Украине не дали танки по той причине, что, например, немецкий Leopard или американский Abrams — это довольно сложная дорогостоящая техника. Научиться обращаться с ней за две-три недели или месяц невозможно, а значит, надо давать свои экипажи, что стало бы заявлением об участии в этом конфликте со своими военнослужащими. На Западе не хотят этого делать. К тому же Leopard и Abrams не так много, их берегут. Так что эти БМП ничего не изменят.