Военный эксперт объяснил, почему Украине не поставят танки Abrams и Leopard | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 14:07 Поделиться Telegram

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Viber Военный эксперт объяснил, почему Украине не поставят танки Abrams и Leopard Военный эксперт Дандыкин объяснил, почему Украине не поставят танки Abrams и Leopard Wikipedia

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Украина потребовала от западных спонсоров срочно поставить современные танки Abrams и Leopard. Однако США и Германия, которые их производят, не торопятся помогать. Капитан запаса первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин объяснил «360», почему киевский режим не получит их — по крайней мере, в этом году.

Abrams и Leopard выпускают уже давно. Это скорее наступательные, чем оборонительные танки, поэтому оказывать ли Вооруженным силам Украины такую помощь — серьезный для Запада вопрос.

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«Последние модификации — это современные достаточно серьезные танки, но вполне доступные для наших противотанковых ракетных комплексов и их средств поражения», — предупредил Василий Дандыкин.

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Они мощнее ранней модификации Т-72, но не более того. Например, российские военные используют Т-90, которые по некоторым параметрам не просто равняются, а превосходят американские и немецкие.

Василий Дандыкин добавил, что даже если поставку одобрят, то Украина не получит много машин. Германия ограничена в своих возможностях, бундесвер сам испытывает нехватку танков. У США Abrams уже заказали поляки.

«На мой взгляд, от принятия решения до поставки пройдет достаточно длительное время. Это не то же самое, что поставить гаубицы, ПТРК или даже комплекс ПВО. Это гораздо более серьезное дело», — объяснил он.

Для работы с такими танками придется обучить специалистов или подготовить наемников. Это тоже займет достаточно много времени. Василий Дандыкин уверен, что в этом году США и ФРГ точно не успеют передать ВСУ Abrams и Leopard.

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