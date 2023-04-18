18 апреля 2023, 14:42
Мотивирует российских бойцов и дезориентирует противника. О поездке Путина в ЛНР и Херсонскую область
Экс-глава представительства ЛНР Мирошник: визит Путина в зону СВО дезориентировал Украину
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб группировки Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Там он заслушал доклады военачальников о ситуации на фронте. О том, как этот визит повлиял на мотивацию российских военных и дезориентировал противника, — в материале «360».
Далее — прямая речь собеседников «360».
Борис Джерелиевский, военный эксперт
Во-первых, [важность таких поездок] в том, что это личные впечатления, личное общение. Вполне возможно, прозвучат некоторые нюансы, которые, допустим, могут выпасть из каких-то официальных докладов.
Неслучайно Владимир Владимирович высоко ценит свое прямое общение с военкорами, он встречался с ними неоднократно и разговаривал о тех проблемах, которые [возникают] в наших вооруженных силах, участвующих в СВО.
Строго говоря, вооруженные силы в любой стране — достаточно костный и забюрократизированный организм, поэтому [когда приходится внедрять] какие-то новые моменты, [такие изменения] не всегда легко и быстро проходят.
Поэтому именно горизонтальное общение очень полезно: могут какие-то другие вещи выясниться, которые не связаны напрямую, допустим, с обеспечением вооруженных сил. Думаю, это нужные и полезные встречи.
Что касается психологического и пропагандистского [аспекта] — это тоже важно, потому что в определенной степени это укрепляет уверенность и в наших вооруженных силах, и у жителей наших новых областей и республик, и у всего нашего общества и военных — [уверенность в том], что никакого «отката» не будет, что эти земли — наши навсегда, что мы пришли туда [навсегда]. Визит Владимира Путина еще раз это подтверждает.
Василий Дандыкин, капитан первого ранга в запасе, военный эксперт
Это новые регионы, там [выполняет задачи наша] армия. Президент — верховный главнокомандующий вооруженными силами.
Тем более что по его поручению работал командующий воздушно-десантными войсками, который сделал обстоятельный доклад — что там и как происходит. [Владимир Путин также] поинтересовался состоянием дел на Луганщине.
Конечно, это воодушевляет всех генералов, офицеров и бойцов. Думаю, там к тому же ставили задачи непосредственные — что делать, оборона или наступление.
Напомню, Путин посетил до этого Мариуполь, Донецкую Народную Республику. Я думаю, есть планы посетить и Запорожье, несмотря на его занятость.
Родион Мирошник, бывший глава представительства ЛНР в России
Контроль и внимание со стороны верховного главнокомандующего не только добавляют дисциплинированности высшему командному составу и бойцам, но и мотивируют их. Это вселяет уверенность, [когда] видна четкая заинтересованность со стороны президента, есть уверенность в силах наших вооруженных подразделений, которые способны выполнить [задачи].
Это активная демонстрация того, что руководство государства — вместе с вооруженными подразделениями, вооруженными силами страны, которые сейчас находятся на передовой.
Безусловно, это единение четко работает, с одной стороны, на нашу мотивацию, [а с другой] — дезориентирует противника, который искренне считает, что он сильный, мощный и может кого-то там напугать. [Однако сейчас] та истерика, [которую можно наблюдать] в украинских СМИ, демонстрирует совершенно обратное.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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