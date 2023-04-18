Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб группировки Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Там он заслушал доклады военачальников о ситуации на фронте. О том, как этот визит повлиял на мотивацию российских военных и дезориентировал противника, — в материале «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Борис Джерелиевский, военный эксперт

Во-первых, [важность таких поездок] в том, что это личные впечатления, личное общение. Вполне возможно, прозвучат некоторые нюансы, которые, допустим, могут выпасть из каких-то официальных докладов.

Неслучайно Владимир Владимирович высоко ценит свое прямое общение с военкорами, он встречался с ними неоднократно и разговаривал о тех проблемах, которые [возникают] в наших вооруженных силах, участвующих в СВО.

Строго говоря, вооруженные силы в любой стране — достаточно костный и забюрократизированный организм, поэтому [когда приходится внедрять] какие-то новые моменты, [такие изменения] не всегда легко и быстро проходят.

Поэтому именно горизонтальное общение очень полезно: могут какие-то другие вещи выясниться, которые не связаны напрямую, допустим, с обеспечением вооруженных сил. Думаю, это нужные и полезные встречи.

Что касается психологического и пропагандистского [аспекта] — это тоже важно, потому что в определенной степени это укрепляет уверенность и в наших вооруженных силах, и у жителей наших новых областей и республик, и у всего нашего общества и военных — [уверенность в том], что никакого «отката» не будет, что эти земли — наши навсегда, что мы пришли туда [навсегда]. Визит Владимира Путина еще раз это подтверждает.