Частичная мобилизация в России: случаи призыва по ошибке | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 15:35 Поделиться Telegram

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Viber Власти против некорректной мобилизации. Призванные по ошибке должны сообщить об этом военкомату Адвокат Мария Ярмуш: власти быстро отреагировали на случаи мобилизации по ошибке Источник фото: РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Речь идет не только о защите жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий, но и о противодействии угрозам со стороны Запада. В первую очередь в армию отправятся служившие россияне и те, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Однако повестки начали получать многодетные отцы, студенты, женщины и граждане, не проходившие срочную службу.

В СМИ стала появляться информация о случаях ошибочной мобилизации. Во Владимирской области призвали врача-кардиолога Олесю, которая воспитывала двух детей. Также не подлежал призыву учащийся второго курса колледжа Артем Скутин, страдающий от проблем с ногами, писало РИА «Новости». Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что те, кому по ошибке пришла повестка, вернутся домой. Он подчеркнул, что на службу не отправятся россияне без медицинского освидетельствования и курса боевой подготовки.

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В Рузском городском округе отправили в военкомат отца пятерых детей Николая Мищенко. Мужчина не служил в армии, а самому старшему его ребенку 14 лет. Призыв противоречил установленному порядку. Глава городского округа Николай Пархоменко созвонился с супругой россиянина и заявил, что взял вопрос на личный контроль. Пархоменко спросил у женщины, почему ее муж не сообщил о своих детях сотрудникам военкомата. Но, по словам супруга, его никто об этом не спрашивал.

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В Омской области незаконно призывали многодетных отцов, студентов и онкобольных. Губернатор региона Александр Бурков пообещал разобраться со всеми инцидентами и вернуть мужчин домой.

Похожие примеры были в других регионах, но власти оперативно взялись за исправление ошибок военкоматов. Глава Якутии Айсен Николаев поручил проверить состав призывников из республики на соответствие критериям частичной мобилизации. В регион уже вернули как минимум 51 жителя, не подошедшего по критериям.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 25 сентября обратился к жителям и заявил, что призывные комиссии усилили сотрудниками администраций, а документы стали тщательнее контролировать.

Ошибки военкоматов

В России долго не было мобилизации, поэтому процесс пока полностью не налажен. Кроме того, в военкоматах могут быть устаревшие данные о россиянах, которые подпадают под призыв. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала «360», что для комиссариатов создали методические разъяснения, но практика еще не сформирована, в отличие от регулярного призыва на срочную военную службу.

Вышел срочный приказ, и были люди, которые не подпадали под критерии. В соцсетях начала появляться информация об этом, и тут же власти быстро отреагировали на недочеты. Мобилизованных по ошибке отпустили домой Мария Ярмуш.

Юрист подчеркнула, что сейчас призывают тех, у кого есть боевой опыт. По закону повестку обязаны вручить мужчине в руки, а не посылать по почте, напомнила собеседница «360». Если он не подпадает под критерии мобилизации, то все равно следует явиться в военкомат и сообщить официальные причины, по которым его нельзя призвать.

«На ошибках учатся, и этот процесс будет более отлаженным. Есть также горячие линии, куда можно обратиться и объяснить свою ситуацию», — добавила адвокат.

Обратная связь быстро заработала, и всех многодетных отцов и ограниченно годных вернули по месту проживания, подытожила Ярмуш.

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