Частичная мобилизация в России: кому положена отсрочка, кого призовут на службу, что делать | 360°

Эксклюзив 25 сентября 2022, 23:51 Поделиться Telegram

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Viber «Папу вашего верну домой». Глава Рузы взял на контроль ситуацию с ошибочно мобилизованным отцом 5 детей Глава Рузы Пархоменко пообещал вернуть домой ошибочно мобилизованного отца пятерых детей «Одноклассники»

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Призванного из Рузы отца пятерых детей Николая Мищенко вернут домой до полуночи воскресенья. Глава городского округа Николай Пархоменко созвонился с супругой мужчины и заявил, что взял этот вопрос на личный контроль.

Женщина рассказала, что хочет возвращения мужа домой.

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«Сейчас лично военком двух округов выехал на автотранспорте за ним. Я думаю, что сегодня он будет дома, до 12 часов ночи. У меня вопрос как у главы — почему так произошло? Почему Николай, придя в военкомат либо не сообщил о том, что он папа пятерых детей, пусть и от разных жен, либо у него не спрашивали это?» — спросил Николай Пархоменко собеседницу.

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Она рассказала, что в паспорте у мобилизованного указаны все пять детей. Со слов мужа, в военкомате его никто ни о чем не спрашивал.

«Мы сейчас разберемся и найдем того человека, который принимал решение о том, что его надо куда-то отправить», — ответил глава Рузского городского округа.

Он подробно расспросил о случившемся супругу призванного, чтобы в будущем предупредить подобные случаи.

«У нас четкое поручение президента — отцы, у которых четыре и более детей, не подлежат сейчас первой волне частичной мобилизации <…> Вероника, не переживайте, беру на свой личный контроль, папу вашего верну домой, обещаю», — заверил собеседницу Николай Пархоменко.

Николай Мищенко не служил в армии. У него пятеро детей от двух браков. Глава Рузского округа заявил «360», что областные военкоматы работают в сложном режиме, но есть порядок призыва и перечень граждан, которые по указу президента не подлежат частичной мобилизации.

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