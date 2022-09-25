Частичная мобилизация в России: кому положена отсрочка, кого призовут на службу, что делать | 360°

«Папу вашего верну домой». Глава Рузы взял на контроль ситуацию с ошибочно мобилизованным отцом 5 детей
Глава Рузы Пархоменко пообещал вернуть домой ошибочно мобилизованного отца пятерых детей
«Одноклассники»
Призванного из Рузы отца пятерых детей Николая Мищенко вернут домой до полуночи воскресенья. Глава городского округа Николай Пархоменко созвонился с супругой мужчины и заявил, что взял этот вопрос на личный контроль.
Женщина рассказала, что хочет возвращения мужа домой.
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«Сейчас лично военком двух округов выехал на автотранспорте за ним. Я думаю, что сегодня он будет дома, до 12 часов ночи. У меня вопрос как у главы — почему так произошло? Почему Николай, придя в военкомат либо не сообщил о том, что он папа пятерых детей, пусть и от разных жен, либо у него не спрашивали это?» — спросил Николай Пархоменко собеседницу.
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Она рассказала, что в паспорте у мобилизованного указаны все пять детей. Со слов мужа, в военкомате его никто ни о чем не спрашивал.
«Мы сейчас разберемся и найдем того человека, который принимал решение о том, что его надо куда-то отправить», — ответил глава Рузского городского округа.
Он подробно расспросил о случившемся супругу призванного, чтобы в будущем предупредить подобные случаи.
«У нас четкое поручение президента — отцы, у которых четыре и более детей, не подлежат сейчас первой волне частичной мобилизации <…> Вероника, не переживайте, беру на свой личный контроль, папу вашего верну домой, обещаю», — заверил собеседницу Николай Пархоменко.
Николай Мищенко не служил в армии. У него пятеро детей от двух браков. Глава Рузского округа заявил «360», что областные военкоматы работают в сложном режиме, но есть порядок призыва и перечень граждан, которые по указу президента не подлежат частичной мобилизации.