Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, кому положена отсрочка | 360°

Эксклюзив 25 сентября 2022, 22:30 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованного отца пятерых детей из Рузы вернут домой «Одноклассники»

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Отца пятерых детей из Рузского городского округа Николая Мищенко, ранее призванного на службу в рамках объявленной частичной мобилизации, вернут домой. По словам главы городского округа Николая Пархоменко, ошибка произошла, так как мужчина не предоставил все необходимые документы и не сообщил в военкомате точное количество детей на иждивении.

«Только что общался с супругой Николая. Военком Рузского городского округа и Можайского городского округа выдвинулся в Наро-Фоминск, чтобы его забрать домой. При приходе в военкомат, к большому сожалению, ни Николай не сказал, что у него пятеро детей от разных жен, а эти сведения носят заявительный характер, ни сотрудник военкомата не был достаточно убедителен, поэтому такое и произошло. Действительно, у Николая пятеро детей от двух жен, все у него находятся на иждивении. Я думаю, что через часа два-три он будет дома», — сообщил «360» глава городского округа Руза Николай Пархоменко.

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Николай Мищенко не служил в армии. Он несколько раз состоял в браке. От первой супруги у него двое детей, в нынешней семье — трое. Самому старшему из них нет еще и 14 лет, поэтому мужчина не подлежит частичному призыву.

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Глава городского округа обещал разобраться, чтобы такие ситуации не происходили в других семьях. Он добавил, что военкоматы области работают в сложном режиме, но есть порядок призыва и перечень граждан, которые по указу президента не подлежат частичной мобилизации. Глава призвал всех жителей, у которых менялся состав семьи, место работы или место жительства — обязательно об этом уведомлять военкомат и брать с собой все документы.

Утром в среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Глава государства уточнил, что призыву подлежат ранее служившие, находящиеся в запасе россияне, которые имеют опыт и определенные военно-учетные специальности.

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