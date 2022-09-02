Эксклюзив 02 сентября 2022, 18:59 Поделиться Telegram

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Viber Россия прошла точку, после которой начнется полное освобождение Донбасса Политолог Михайлов: заявления Шойгу могут говорить о подготовке России к ответному удару РИА «Новости»

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Глава Минобороны Сергей Шойгу сделал ряд важных заявлений на брифинге. Речь, в частности, шла о серьезных успехах в Донбассе и необходимости обеспечить безопасность на Запорожской атомной электростанции. Политолог Евгений Михайлов в разговоре с «360» высказал мнение, что Россия, вероятно, готовит контрнаступление.

Далее — его прямая речь.

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О чем может говорить выступление Шойгу

Сегодня Сергей Шойгу провел своеобразный брифинг, на котором заявил о фактическом прорыве эшелонированной обороны Донбасса. О полном контроле на крупном узле Пески. Это фактически такая черта, после которой начнется полное освобождение Донбасса. Ведь оборону прорвали, сейчас нужно внедряться, заходить с тыла и добивать все остатки украинских боеспособных частей, которые там еще держатся и пытаются сопротивляться.

На мой взгляд, Сергей Кужугетович просто так не выступает. Он дал понять, что мы готовим жесткий ответ. Сейчас добиваем остатки тех, кто пытается переломить ситуацию, — бесполезные попытки. Как многие эксперты сейчас предрекают — будет жарко.

Российские военнослужащие. Фото: РИА «Новости»

Провокации на Запорожской АЭС

Украинская хунта продолжит провокации против Запорожской АЭС. Как она это делала перед визитом делегации МАГАТЭ.

Руководство МАГАТЭ заявило, что будет разбираться, сделало определенные выводы по происходящему. На мой взгляд, эти выводы не в пользу Украины. Но мы понимаем сейчас, что МАГАТЭ — под контролем западных партнеров Киева.

Сейчас украинцам нужно выглядеть красиво в ситуации, когда они реально готовились сделать ядерную катастрофу. Сейчас любой маломальский повод обвинить Украину в том, что именно она совершала обстрелы, именно она готовилась разрушить ядерный реактор, со стороны МАГАТЭ сильно ударит по имиджу. Украинским спецслужбам и западным партнерам необходимо нивелировать выводы той комиссии, что приезжала, и тех специалистов, которые остались.

Думаю, удары и провокации продолжатся. Российской стороне нужно быть настороже. Чтобы прекратить обстрелы и провокации, на мой взгляд, нужно заниматься своим делом, что мы и делаем.

Следует вычистить ближайшие сотни километров пока украинской территории от ВСУ на ту дальность, на которой невозможно будет обстреливать Запорожскую АЭС. Думаю, это вопрос ближайшего времени.

Проходит информация у военных корреспондентов и аналитиков о том, что российская армия готовит нечто подобное.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты агентства. Фото: РИА «Новости»

Неудачное наступление ВСУ

Что касается наступления [Украины] на николаево-криворожском направлении. Мы уже увидели результаты: тысячи погибших, тысячи раненых, переполненные морги в украинских городах, нехватка медикаментов. Полный провал предыдущих контрнаступлений на Херсон.

Сейчас это все делается для того, чтобы показать западным партнерам, будто украинская армия еще что-то может. Здесь уже вопросы будут возникать у украинских военных к своему главнокомандующему.

Как Запад отреагировал на неудачное наступление Украины

Сократит ли Запад объем помощи после проигрыша «наступления»? Сомневаюсь. Но вопросы со стороны западных партнеров уже появляются. Заявления лидеров некоторых стран о том, что помощь военную уже нечем оказывать, тоже неслучайны.

Будет заявляться на политических трибунах о поддержке Украины, но, на мой взгляд, она будет снижаться. И чем ближе к зиме, тем больше появится желание у западных партнеров вступить с нами в переговоры, но не через Киев.

Его вообще никто не будет воспринимать. С украинской хунтой никто разговаривать не будет. Думаю, и Россия будет разговаривать с новыми руководителями той территории, которая останется.

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