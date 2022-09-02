Спецоперация 02 сентября 2022, 15:28 Поделиться Telegram

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Viber Контрнаступление Украины обернулось потерями. Киевский режим хотел покрасоваться перед Западом Политолог Михайлов: украинских военных заманили в мешки и уничтожили Источник фото: РИА "Новости"

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Попытки ВСУ провести контрнаступление на южном направлении вылились в масштабные потери. Тысячи военнослужащих Украины погибли, многие получили ранения. По мнению военного эксперта, киевский режим пытался показать западным странам, что может сражаться против России. Но никто не задумывался о последствиях.

Переполнены морги и больницы

Морги в Николаеве переполнены после неудавшейся попытки контрнаступления украинских войск, заявил глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Юрий Барбашов. Медики столкнулись с проблемами из-за нехватки донорской крови, чистой воды и средств для обеспечения раненых.

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Барбашов отметил, что атака имела отвлекающий характер, а основной удар ВСУ нанесли немного севернее. Последствия оказались для них крайне тяжелыми.

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«Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве были доставлены около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП. И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более двух тысяч раненых», — рассказал мэр.

РИА «Новости»

Провальное контрнаступление

Заявление мэра Снигиревки стало неожиданностью для украинских СМИ, которым запретили говорить о том, что произошло во время «контрнаступления» на Херсон.

ВСУ пытались показать западным партнерам, что они не сидят сложа руки, рассказал «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Они хотели продемонстрировать, что оружие, которое им поставили, задействуют в боевых действиях и пока не продали на черный рынок.

«Главная задача украинской хунты — показать, что они способны воевать с Россией. Никто и не задумывался о том, что будут вот такие колоссальные потери. Фактически украинцев заманили в мешки и уничтожили», — отметил Михайлов.

Российские военные практически уничтожили группировку, которая атаковала в направлении Херсона. Министерство обороны сообщило о 1700 погибших. Точного числа раненых никто не знает, подчеркнул эксперт.

РИА «Новости»

Перелом

Украина бросила все силы на атаку на южном направлении. По словам Михайлова, они оголили фронт в сторону Харькова и в Донбассе. Специалист уверен, что этой ситуацией можно воспользоваться и добить всех, кто остался после николаево-криворожского «наступления».

«Подобное поражение говорит западным партнерам, что умение воевать у них отсутствует. Мы наблюдаем, как воевали в Ираке, Афганистане и как воюют в других странах. Наша тактика эффективнее. Весь мир убедился, что Украина потерпела поражение на херсонском направлении», — сказал Михайлов.

В ближайшие месяцы произойдет окончательный перелом в боевых действиях, считает политолог. Украинские провокации внесут раздрай между военными и президентом страны Владимиром Зеленским. Собеседник «360» не исключил, что грядет госпереворот, военнослужащие возьмут власть в свои руки. И тогда они начнут договариваться с Москвой на ее условиях.

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