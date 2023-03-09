Спецоперация 09 марта 2023, 20:01 Кровавая логика Зеленского. Зачем ВСУ приказали удерживать Артемовск Политолог Кошкин объяснил решение Зеленского пытаться держать Артемовск ценой любых потерь РИА «Новости»

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Западные военные эксперты недоумевают, почему президент Украины Владимир Зеленский предпочел удерживать Артемовск, несмотря на огромные потери. У него были разногласия с главкомом ВСУ Валерием Залужным по этому поводу, однако несколько дней назад они договорились. Истощенной армии приказали стоять до конца. «360» пытался выяснить, в чем смысл такого решения.

Показуха для Запада

С одной стороны, только недавно — и в западных, и в украинских СМИ — шла информационная кампания по подготовке Артемовска к сдаче. С другой — невзирая на чудовищные потери, киевский режим решил оборонять город (вернее, то, что от него осталось) в полуокружении.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо показать, что он не отступает. Все ради того, чтобы получать деньги и оружие от Запада, а также попытаться поднять дух своей армии, заявил «360» полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

Оборона Артемовска имеет для Украины символическое значение, подтвердил он.

«Артемовск для них — второй Сталинград. Хотя, на самом деле, конечно, никакой это не Сталинград, даже и близко нет», — сказал Литовкин.

Решение попытаться удержать город ценой любых потерь связано с тем, что Зеленский просит нарастить поставки вооружений, а для этого нужны результаты, напомнил «360» эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Весь мир сейчас наблюдает за тем, в чьих руках окажется Артемовск. Андрей Кошкин

Украинский президент не хочет проиграть, он считает Артемовск важной точкой в борьбе за самолеты F-16, за танки Leopard, за ракеты ATACMS, добавил политолог.

Военная логистика

Однако Артемовск — это и военно-логистический центр, сказал Кошкин.

«Если наши вооруженные силы и ЧВК „Вагнер“ смогут овладеть им, тем самым мы совершим определенное движение вперед и выйдем на стратегическое направление Краматорск — Славянск», — отметил он.

РИА «Новости»

Впереди — следующая линия обороны, нужно освободить Краматорск, Славянск, Марьинку, откуда ВСУ ведут обстрелы Донецка.

«Мы будем двигаться вперед», — заверил эксперт.

Кровавая логика

Политическая игра, которую затеял Зеленский вокруг Артемовска, конечно, не нравится главкому ВСУ, обратил внимание Кошкин. Но у политиков и полководцев часто возникают разногласия на этот счет.

«Политики считают, что они добывают деньги и вооружения, а военные говорят о том, как целесообразно использовать эти ресурсы, стараются как-то беречь людей», — объяснил политолог.

Зеленскому надо продемонстрировать своим западным хозяевам упорство, считает Литовкин. Чем дольше продержится украинская армия в Артемовске, тем больше можно будет получить денег от Запада. Такова кровавая логика Зеленского.

Все это в итоге оплачивается жизнями наспех мобилизованных украинцев, никакой военной стратегии нет. Почти все силы СБУ и других силовиков направлены на поиск и отправку на фронт мужчин, даже негодных к службе.