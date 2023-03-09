09 марта 2023, 20:01
Кровавая логика Зеленского. Зачем ВСУ приказали удерживать Артемовск
Политолог Кошкин объяснил решение Зеленского пытаться держать Артемовск ценой любых потерь
Западные военные эксперты недоумевают, почему президент Украины Владимир Зеленский предпочел удерживать Артемовск, несмотря на огромные потери. У него были разногласия с главкомом ВСУ Валерием Залужным по этому поводу, однако несколько дней назад они договорились. Истощенной армии приказали стоять до конца. «360» пытался выяснить, в чем смысл такого решения.
Показуха для Запада
С одной стороны, только недавно — и в западных, и в украинских СМИ — шла информационная кампания по подготовке Артемовска к сдаче. С другой — невзирая на чудовищные потери, киевский режим решил оборонять город (вернее, то, что от него осталось) в полуокружении.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо показать, что он не отступает. Все ради того, чтобы получать деньги и оружие от Запада, а также попытаться поднять дух своей армии, заявил «360» полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.
Оборона Артемовска имеет для Украины символическое значение, подтвердил он.
«Артемовск для них — второй Сталинград. Хотя, на самом деле, конечно, никакой это не Сталинград, даже и близко нет», — сказал Литовкин.
Решение попытаться удержать город ценой любых потерь связано с тем, что Зеленский просит нарастить поставки вооружений, а для этого нужны результаты, напомнил «360» эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Весь мир сейчас наблюдает за тем, в чьих руках окажется Артемовск.
Андрей Кошкин
Украинский президент не хочет проиграть, он считает Артемовск важной точкой в борьбе за самолеты F-16, за танки Leopard, за ракеты ATACMS, добавил политолог.
Военная логистика
Однако Артемовск — это и военно-логистический центр, сказал Кошкин.
«Если наши вооруженные силы и ЧВК „Вагнер“ смогут овладеть им, тем самым мы совершим определенное движение вперед и выйдем на стратегическое направление Краматорск — Славянск», — отметил он.
Впереди — следующая линия обороны, нужно освободить Краматорск, Славянск, Марьинку, откуда ВСУ ведут обстрелы Донецка.
«Мы будем двигаться вперед», — заверил эксперт.
Кровавая логика
Политическая игра, которую затеял Зеленский вокруг Артемовска, конечно, не нравится главкому ВСУ, обратил внимание Кошкин. Но у политиков и полководцев часто возникают разногласия на этот счет.
«Политики считают, что они добывают деньги и вооружения, а военные говорят о том, как целесообразно использовать эти ресурсы, стараются как-то беречь людей», — объяснил политолог.
Зеленскому надо продемонстрировать своим западным хозяевам упорство, считает Литовкин. Чем дольше продержится украинская армия в Артемовске, тем больше можно будет получить денег от Запада. Такова кровавая логика Зеленского.
Все это в итоге оплачивается жизнями наспех мобилизованных украинцев, никакой военной стратегии нет. Почти все силы СБУ и других силовиков направлены на поиск и отправку на фронт мужчин, даже негодных к службе.
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