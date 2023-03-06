Эксклюзив 06 марта 2023, 12:54 Названо главное разногласие между Зеленским и Залужным в ситуации с Артемовском Политолог Кошкин: Зеленский пытается удержать Артемовск, чтобы выслужиться перед Западом Сайт президента Украины

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Разногласия между Валерием Залужным, главнокомандующим Вооруженных сил Украины, и президентом Владимиром Зеленским идут уже давно. Об этом «360» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало статью со ссылкой на украинских политиков, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Зеленским и Залужным. Как выяснилось, главнокомандующий ВСУ предложил отступить из города, однако украинский лидер настаивает на удержании Артемовска.

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«Зеленский исходит из политических соображений. У него совсем другой график: поездки, встречи с западными кураторами. К ним он хочет иметь в наличии некий успех. Вот этот его принцип постоянно вступает в противоречия с принципами военной целесообразности Залужного», — отметил Кошкин.

По словам военного эксперта, Запад требует от Зеленского успехов, но при их отсутствии украинский лидер продолжает просить денег и оружие. Поэтому для президента Украины важна каждая зацепка на линии боевого соприкосновения.