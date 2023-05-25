Эксклюзив 25 мая 2023, 13:01 Кампания по поддержке укрорейха. Заявление Украины о начале контрнаступления ВСУ — огромное преувеличение Военный эксперт Михайлов назвал преувеличением слова Подоляка о контрнаступлении ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о якобы стартовавшем контрнаступлении ВСУ — огромное преувеличение с целью показать результат западным партнерам Киева. Такой мыслью поделился с «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Подоляк заявил в эфире итальянского канала Rai 1, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будто бы началось незаметно и идет уже несколько дней. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, украинская армия начала проводить отдельные операции.

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Михайлов напомнил, что Украина говорила о некоем контрнаступлении на протяжении всего времени. Такие заявления представителей киевского режима звучали в марте, апреле и мае.

«И сейчас, когда этого не происходит, потому что российская армия успешно нивелирует все эти попытки, уничтожая боесклады, технику, поставляемую Западом, и тем более после поражения Украины в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.), украинской стороне ничего не остается, кроме как заявлять о неких своих тактических продвижениях для западных партнеров, которые вкачивают колоссальные суммы, миллиарды», — обратил внимание военный эксперт.

Позорное нападение украинцев

Пока ВСУ не продемонстрировали никакого результата, отметил специалист по межнациональным конфликтам. Именно на этом фоне Подоляк заявил, что Украина уже начала контрнаступление и отдельные операции в его рамках.

«Видимо, у них такое позорное нападение на мирных граждан Белгородской области считается контрнаступательной операцией. Это попытка отвлечения внимания от истинного состояния дел в украинской армии, на мой взгляд. На самом деле, действительно, где-то проходят какие-то локальные стычки. Где-то украинские военные пытаются прорваться на Херсонском направлении, на Купянском, на Южно-Донецком, но называть это контрнаступлением или действиями в рамках контрнаступления я бы, конечно, не стал. Это огромное преувеличение украинской стороны», — заявил Михайлов.

Больше оружия и денег от Запада

Высказывание Подоляка наверняка растиражируют все западные СМИ, добавил военный эксперт. Слова советника главы офиса Зеленского опубликуют с целью показать, что Украина якобы успешно сопротивляется России.

«Подобное заявление Подоляка делается в рамках только информационной кампании, намеренно поддержать укрорейх в его стремлении устоять перед российскими войсками и, естественно, показать западным партнерам, что, дескать, они сражаются, еще не все потеряно», — подчеркнул специалист по межнациональным конфликтам.

По словам Михайлова, Украине нужно продемонстрировать Западу, что она аккумулирует определенные силы, чтобы киевскому режиму дали больше оружия и денег. Подводя итог, военный эксперт заявил, что другого смысла в высказывании Подоляка не видит.