25 января 2023, 19:57
«Земли до сих пор заражены». Каким опасным оружием Запад снабдит Украину
Военный эксперт Никулин: снаряды с урановым сердечником могут заразить землю
Москва будет рассматривать применение Киевом снарядов с урановым сердечником для танков Leopard 2 как использование грязных ядерных бомб. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Военные эксперты рассказали «360», чем опасен уран.
Далее — прямая речь.
Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова
После попадания такого снаряда идет пыль от урана, она весьма вредна для организма человека. Мы сейчас разбираемся с броней Abrams. Там мощная броня, лобовая, но она с примесью урана. И даже если броню не пробили, но попадание есть, идет пыль — экипаж заражается урановой пылью. Есть случаи, когда американские ветераны подавали в суд за то, что находились на вредном производстве, требовали компенсацию.
Опасность есть. Заявление [Гаврилова], наверное, имеет под собой основание остановить применение снарядов с урановым сердечником. Было заявление нашего представителя, будем обращаться в соответствующие органы, ООН, Совет Безопасности.
Будем уничтожать снаряды, демонстрировать их, если захватим. А наверняка захватим.
Виктор Литовкин, полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС
После использования американских снарядов с урановым сердечником на территории Сербии в 1999 году до сих пор многие земли заражены радиоактивными отходами, радиоактивной пылью. Это приносит людям болезни, в том числе лейкемию, рак костей и так далее.
До сих пор это остается в земле. Производить продукты, засеивать эту землю, выращивать на ней овощи или фрукты невозможно. Вот такие же последствия могут быть от применения снаряда с урановым сердечником на Украине.
В том, что Киев применит [такие снаряды], в этом сомнений нет. Они же собственный народ восемь лет уничтожали в Донбассе. И сейчас делают все возможное и невозможное, чтобы прикрыться мирными жителями.
Бандеровцы людей за людей не считают, как американцы не считают украинцев за людей, потому что они ведут борьбу с Россией на территории Украины и жизнями украинского народа. Тут сомнений нет никаких.
Игорь Викторович Никулин, военный эксперт
Здесь не ракеты, а снаряды имеются в виду. Радиозаражение может быть — до нескольких сотен метров, до нескольких километров, в зависимости от того, какой мощности снаряд. Достаточно опасная вещь. Американцы применяли их и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии, и в Югославии — везде фиксировался существенный рост онкологических заболеваний.
Потому что обедненный уран никуда не девается. Он остается в среде, попадает в пищу, в воду, поэтому ничего хорошего. В непосредственной близи от нашей границы есть грязная бомба, просто называется иначе, более культурно. Но разница небольшая.
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