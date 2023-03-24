Эксклюзив 24 марта 2023, 19:26 Харьков тоже будет российским. Украине не стоит питать иллюзий Политолог Михайлов: ход СВО показывает, что в планах ВС России есть взятие Харькова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Развитие событий в рамках спецоперации показывает, что, возможно, ВС России все-таки нацелились на взятие Харькова. Об этом в беседе с «360» заявил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Он подробно проанализировал данные свежего брифинга Минобороны.

Далее — прямая речь.

Ситуация для ВСУ все тяжелее

В сегодняшнем брифинге Минобороны я бы отметил несколько моментов. Это, конечно, усиливающиеся бои на Купянском направлении — в течение суток погибли 125 украинских военных. На Краснолиманском направлении идут тяжелые бои. Это говорит о том, что Россия намерена в ближайшее время все-таки вернуть территории, потерянные после отступления на Харьковском направлении, и, возможно, все-таки взятие Харькова в планах есть. Город находится в 60 километрах от российской границы и сохраняет такой анклав руссконенавидящих граждан, нацистов и боеспособных подразделений у себя под боком, и возможны обстрелы. Я бы на месте украинцев не питал иллюзий: Харьков будет наш рано или поздно.

На Донецком направлении тяжелейшие бои идут, для украинцев сутки стали трагическими: только по официальным данным убиты 380 человек. Это тяжелые потери, но киевский режим никак не будет на это реагировать. На это реагируют простые солдаты и командиры — они недовольны тем, что режим не поставляет продовольствие, боеприпасы и требуют: либо вы нас выводите отсюда, либо давайте подкрепление. Мы мешаем этому подкреплению.

Ситуация для украинских подразделений все тяжелее, и мы будем только усиливаться на фоне того, что Украина заявляет о грядущем наступлении в апреле — мае. Они готовятся, у них есть уже подготовленные бригады именно из боеспособных частей — не из теробороны и только что мобилизованных. Этих просто кидают в «мясорубку», а боеспособных стараются сохранять для иных операций. Мы сейчас усиливаем свои возможности для того, чтобы не допустить масштабного наступления. Естественно, мы будем массированно перемалывать украинские подразделения.

Борьба беспилотников

Уничтожение ангара с беспилотниками в Одесской области — конечно, хороший показатель, это успех. Видимо, откуда-то только пришла поставка, и ее уничтожили — так и надо дальше действовать. Беспилотники, особенно в украинской кампании, показали свою необходимость. Но иногда они не успевают вылетать, как мы их уничтожаем.

В любом случае это отчасти борьба беспилотников. Это разведка, это сбрасывание гранат с БПЛА. Мы каждый день видим, как те или иные подразделения сбивают беспилотники, используются беспилотники-камикадзе для уничтожения инфраструктуры Украины. Уничтожение ангара, конечно, в определенном смысле ослабит ВСУ, пока они не пополнят склады. Им поставляют много беспилотников, нужно их находить и уничтожать. И нам тоже надо наращивать закупки и производство БПЛА, удешевлять производство. Знаю случаи, когда достаточно современные беспилотники создаются буквально на коленке. Нужно делать заказы и частным предприятиям — перевешивать чашу весов.