Спецоперация 24 марта 2023, 14:50 Российские силы уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в районе Сухого Лимана Минобороны: ВС РФ уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области Пресс-служба Минобороны

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ВС России уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в районе Сухого Лимана Одесской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на традиционном брифинге.

Он доложил об успехах российских войск на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях за последние сутки.

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К примеру, в Харьковской области и Луганской Народной Республике удалось ликвидировать до 60 украинских солдат, две бронированные машины, гаубицу Д-20 и две польские самоходные артиллерийские установки Krab. В районе Невского в ЛНР, Ямполовки и Григоровки в ДНР ВС России также поразили подразделения противника и уничтожили до 125 военнослужащих ВСУ за сутки. Также удалось ликвидировать одну боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

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А на Донецком направлении погибли более 380 украинских военнослужащих, уничтожены танк, две машины пехоты и две самоходные гаубицы «Гвоздика».