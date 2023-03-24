Спецоперация 24 марта 2023, 15:33 ВСУ потеряли более 380 солдат на Донецком направлении — Минобороны России Минобороны: ВС России уничтожили более 380 бойцов ВСУ на Донецком направлении Сайт президента Украины

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Российские военные уничтожили порядка 380 украинских солдат за прошедшие сутки на Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих», — сказано в сообщении.

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Также ВС России уничтожили две самоходные гаубицы «Гвоздика», две боевые машины пехоты, десять автомобилей, один танк и один пикап. Противник понес потери на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. ВСУ лишились свыше 40 бойцов, одной самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, двух пикапов, гаубицы Д-30.

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Группировка войск «Восток» на этих направлениях с помощью артиллерии и авиации нанесла поражение Вооруженным силам Украины в районах нескольких населенных пунктов. В частности, речь идет о местности рядом с селами Луговское и Щербаки в Запорожской области, а также — Новомихайловка и Угледар в ДНР.