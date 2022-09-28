Украинские спецслужбы собирают информацию о мобилизованных: как защитить себя | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 22:30 Поделиться Telegram

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Viber Украинским спецслужбам нужны данные о мобилизованных. Их используют для шантажа и запугивания родных Хакер Александр Варской: россиянам стоит закрыть страницы в соцсетях для защиты Источник фото: unsplash

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Псевдоактивисты из различных каналов и чатов в соцсетях передают украинским спецслужбам и Центру информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины данные о мобилизованных россиянах и их семьях. В итоге родственники становятся жертвами психологических атак. Специалисты посоветовали россиянам позаботиться о своей конфиденциальности в Cети.

Российские хакеры из XakNet Team заявили, что ЦИПсО Украины выскивает информацию о мобилизованных и их семьях в чатах в Telegram. По их словам, некие активисты якобы пытаются помочь мужчинам, которые получили повестки. Но на деле сдают информацию о семьях россиян.

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Противник выгружает список пользователей чата, пробивает данные по привязанному к аккаунту номеру. Вместе с ним находят необходимую информацию о человеке и его близких: адрес прописки, место работы и даже заказанную еду. Сотрудники ЦИПсО начинают запугивать и шантажировать родню.

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«Благодаря этим вашим чатам нацисты заранее знают, кто к ним едет. Как вы думаете, что будет происходить с вашими родственниками? Они станут жертвами психологических атак», — предупредили хакеры.

Источник фото: freepik

Близкие будут получать от неизвестных страшные фотографии, их начнут шантажировать и попытаются обмануть. Поэтому россиянам посоветовали не вступать в неизвестные чаты и тщательно относиться к своим данным в Сети.

Ранее один из хакеров RaHDIt рассказал, что специалисты ЦИПсО несколько лет планомерно работали против России. Сотрудников пообещали найти.

Защитить себя от давления

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш напомнила «360», что сотрудники ЦИПсО проходили обучение для ведения информационных кампаний. Они распространяют фейки для того, чтобы посеять панику в России.

«Им нужно, чтобы у людей был страх, чтобы они начали действовать необдуманно. Паника — это цель, которую украинские хакеры пытаются достичь», — рассказала Ярмуш.

Источник фото: unsplash

В условиях информационного воздействия со стороны противника россиянам не стоит забывать про защиту своих аккаунтов в соцсетях. Хакер Александр Варской напомнил «360», что профиль в любом мессенджере или на сайте работает как контакт телефона.

«Они, скорее всего, собирают информацию об аккаунте по общим чатам. Там, где люди часто общаются. А позже происходит обработка данных. Такая работа началась не сегодня, а давно. Сейчас она связана с мобилизацией», — пояснил хакер.

Специалист отметил, что мужчинам, возможно, стоит закрыть свои профили в соцсетях для большей безопасности. Несмотря на все информационные кампании, сотрудники ЦиПСО вряд ли достигнут своей цели из-за возможной коррупции внутри этой организации.

Атаки украинских хакеров и ЦиПСО сложно отследить, поскольку они идут с украинской территории. Ярмуш отметила, что государственные органы Украины даже содействуют им, поэтому преступления останутся не раскрытыми.

Но если информационные вбросы поступают из дружественных стран, то правоохранительные органы могут обменяться информацией и найти злоумышленников, которые ведут агрессивные действия против России.

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