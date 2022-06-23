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    23 июня 2022, 05:15

    Украина проводила информационно-психологические операции в России — хакер RaHDIt

    Хакер RaHDIt: Украина проводила информационно-психологические операции в России

    Дарья Бунякова

    Специалисты 72-го Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины несколько лет работали против России. Об этом РИА «Новости» заявил анонимный хакер RaHDIt.

    По словам собеседника агентства, всего на Украине создали четыре ЦИПсО. Главный центр находится в Броварах под Киевом. Остальные располагались в Одессе, Львове и Житомирской области.

    «В течение нескольких лет 72-й центр проводил информационные операции на территории России, и не только в приграничных с Украиной областях, на территории крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Абакан (Хакасия)», — заявил хакер.

    Он уточнил, что в центре работали более 150 сотрудников. Все специалисты имели хорошую подготовку. На работу старались брать тех, кто знает компьютерные технологии, приемы социальной инженерии и иностранные языки.

    «Но с началом операции мы не можем точно сказать, какое количество теперь у них работает, понятно, что сейчас штаты увеличены в разы. Где они сейчас находятся, мы пока тоже не знаем, но обязательно найдем», — отметил источник.

    Хакер добавил, что по центру в Броварах 24 февраля ударили ракетой, но к этому моменту всех сотрудников эвакуировали.