Специалисты 72-го Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины несколько лет работали против России. Об этом РИА «Новости» заявил анонимный хакер RaHDIt.

По словам собеседника агентства, всего на Украине создали четыре ЦИПсО. Главный центр находится в Броварах под Киевом. Остальные располагались в Одессе, Львове и Житомирской области.

«В течение нескольких лет 72-й центр проводил информационные операции на территории России, и не только в приграничных с Украиной областях, на территории крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Абакан (Хакасия)», — заявил хакер.

Он уточнил, что в центре работали более 150 сотрудников. Все специалисты имели хорошую подготовку. На работу старались брать тех, кто знает компьютерные технологии, приемы социальной инженерии и иностранные языки.

«Но с началом операции мы не можем точно сказать, какое количество теперь у них работает, понятно, что сейчас штаты увеличены в разы. Где они сейчас находятся, мы пока тоже не знаем, но обязательно найдем», — отметил источник.

Хакер добавил, что по центру в Броварах 24 февраля ударили ракетой, но к этому моменту всех сотрудников эвакуировали.