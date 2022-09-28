Чаты мобилизации: почему хакеры советуют мобилизованным не вступать в чаты Telegram | 360°

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Хакеры призвали мобилизованных не вступать в чаты из-за слежки украинских спецслужб

Хакеры XakNet Team: украинские спецслужбы собирают информацию в чатах для мобилизованных

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Российские хакеры посоветовали мобилизованным россиянам не вступать в тематические чаты в мессенджерах. В них украинские спецслужбы собирают данные о бойцах и их родственниках, а потом угрожают им. Предупреждение опубликовали в Telegram-канале XakNet Team.

Псевдоактивисты создают чаты о мобилизации, люди вступают в них и общаются. Туда же заходят агенты из украинских спецслужб, в том числе работники Центра информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины (ЦИПсО). Они собирают информацию, узнают номера телефонов мобилизованных, а по ним — личную информацию самих бойцов и их родственников. Технически сделать это несложно.

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«Благодаря этим вашим чатам нацисты заранее знают, кто к ним едет. Как вы думаете, что будет происходить с вашими родственниками? Они станут жертвами психологических атак», — предупредил администратор канала.

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Инфодиверсанты будут присылать семьям страшные фотографии, шантажировать их и обманывать. Поэтому хакеры призвали не вступать в такие чаты и переписываться только с теми, с кем были знакомы лично.

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