«Грязная» бомба: Запад знает о планах украинских властей | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 16:48 Украина готовит «грязную бомбу», и Запад об этом знает Военный историк Кнутов рассказал, как предупредить удар «грязной бомбы» Украины Атомная пустыня / Публичное достояние

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Украинские власти готовят провокацию — взрыв «грязной бомбы», в котором обвинят Россию. После обнародования этой информации Франция, США и Великобритания в один голос назвали ее ложью. Однако Украина сейчас в критической ситуации, а ее руководство во власти истерики. Военный историк Юрий Кнутов рассказал «360», что у России только один выход: уничтожить опасное производство.

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Далее — прямая речь.

Оружие террористов

«Грязная бомба» — достаточно серьезное оружие с тяжелыми последствиями. Оно основано на применении радиоактивных веществ: отходов от производства атомной боеголовки, переработанных до небольших частиц или жидкости, которую можно распылить как аэрозоль. Основная задача такого оружия — вызвать заражение достаточно большой территории.

У людей, которые надышались этими отходами, развиваются онкологические заболевания. Местность, на которой произошел такой взрыв, становится непригодной для жизни на десятки лет либо требует очень сложной, дорогостоящей процедуры обработки зданий, земли и всего остального.

Как правило, «грязную бомбу» угрожают использовать террористы, в первую очередь это их оружие. Однако его еще ни разу никто в мире не применял, хотя была подготовка двух подобных терактов. Оба раза боевиков удалось разоблачить и вовремя обезвредить.

Бомба с часовым механизмом / Публичное достояние

Украина в критической ситуации

Когда российские войска вошли на Запорожскую атомную электростанцию, они обнаружили там изрядные запасы радиоактивных веществ. Было найдено около 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана — пусть и не очень высокого уровня, не для производства атомной бомбы.

Сейчас наша разведка докладывает, что на факультете ядерной физики Харьковского физико-технического института и в Днепропетровской области, на горно-обогатительном комбинате, происходит создание вот этой «грязной» ядерной бомбы либо ядерного боеприпаса малой мощности. Руководят работами киевские и харьковские ядерщики.

Есть опасность, что бомба будет применена в Харьковской области против пророссийски настроенного населения, а Россию обвинят в использовании тактического ядерного оружия. Это может послужить поводом для вмешательства в российско-украинский конфликт НАТО и Соединенных Штатов Америки.

Сейчас Украина в критической ситуации. В стране до 40% энергетических мощностей выведено из строя, через месяц-два будет уже 70%, а это означает коллапс экономики и остановку всех предприятий. Кроме того, перелом происходит на фронте: Россия накапливает ресурсы для контрнаступления.

Если российской армии удастся вывести из строя логистические центры — дороги, мосты, туннели на границе Польши и Западной Украины, — киевский режим ждет крах. Они это понимают, и потому их поведение больше напоминает истерику. Они пытаются любой ценой втянуть своих западных союзников в войну против Москвы.

Выгодный сценарий для Запада

Однако есть еще одна угроза: США могут передать непосредственно Украине свое тактическое ядерное оружие. Дадут в небольшом количестве, для защиты населения и нанесения ответного удара под контролем американцев. Таким образом, ядерное противостояние начнется на территории Украины и европейской части России.

При этом Западная Европа, в отличие от Восточной, не пострадает, равно как Соединенные Штаты Америки. После ядерных ударов Россия сильно ослабеет, Украина — тоже, однако последняя никого за рубежом не волнует. Этот сценарий — наиболее привлекательный для западных стран.

Именно поэтому российская сторона предупредила министров обороны США, Великобритании, Франции и Турции, что киевский режим готовит такого рода провокацию. Но я считаю, что об этом нужно говорить и в Совете безопасности ООН, на BRICS, ШОС, а также на встрече G20, которая пройдет в ноябре на острове Бали.

Это очень важно: у России есть данные, что производство «грязной бомбы» выходит на финишную прямую. Нужно нанести мощнейший удар Воздушно-космическими силами непосредственно по самому предприятию, где ее изготавливают, чтобы уничтожить и само производство, и его продукцию.

Союзники Украины знают о теракте

Возможно, после того как информация была обнародована, Украина на время отложит «грязную бомбу» под давлением общественности. Однако то, как министры обороны НАТО отвергли обвинения и заявили, что ничего подобного не происходит, говорит о сговоре. Они наверняка в курсе происходящего.

Страны Запада не впервые выгораживают киевские власти, верить им нельзя. Пять месяцев назад они говорили, что не будут поставлять Украине тяжелые наступательные системы — самоходки, ракетные установки, зенитно-ракетные комплексы и другое оружие.

Сегодня их открыто передают ВСУ. И судя по тому, что на обучение работать с IRIS-T нужно пять-шесть месяцев, решение о снабжении Украины этими ракетами приняли довольно давно. России просто лгали.