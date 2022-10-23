Стало известно, что Украина хочет симулировать ядерную атаку со стороны России | 360°

Спецоперация 23 октября 2022, 08:20 Стало известно, что Украина хочет симулировать ядерную атаку со стороны России РИА «Новости»: Украина готовит провокацию с «грязной бомбой»

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Украина готовит провокацию на территории своей страны — они хотят подорвать «грязную бомбу» или маломощный ядерный боеприпас. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на сведения заслуживающих доверия источников в разных странах, в том числе на Украине.

Цель провокации — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на Украине, и тем самым запустить мощную антироссийскую кампанию по всему миру.

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Сообщается, что от отчаяния украинцы уже приступили к практической реализации данного плана, конечно, под руководством западных кураторов. Так, перед руководством Восточного горно-обогатительного комбината в Желтых Водах Днепропетровской области и Киевского Института ядерных исследований поставили задачу изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней якобы уже находятся на завершающей стадии.

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В то же время сотрудники президентского офиса по поручению Владимира Зеленского осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи компонентов ядерного оружия.

Ранее экс-подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис заявил, что поддержка Украины повысила риски начала ядерной войны с Россией. По его словам, президент Джо Байден совершил стратегическую ошибку, заявив о бессрочной поддержке Украины.