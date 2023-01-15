Спецоперация 15 января 2023, 15:12 Средства ПВО России перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» за сутки Минобороны: средства ПВО РФ перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» за сутки Викимедиа

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Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в зоне спецоперации. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Снаряды удалось перехватить в районах Кременной и Лисичанска Луганской Народной Республики, а также Васильевки, Подгорного и Новомихайловки Запорожской области. Помимо этого, ВС России уничтожили два украинских беспилотника в районе населенных пунктов Никольское в Донецкой Народной Республике и Краснореченское Луганской Народной Республики.

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Конашенков также доложил о новых успехах Вооруженных сил России на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Самыми ощутимые потери за последние сутки ВСУ понесли на Красно-Лиманском направлении: более 115 военнослужащих. На Донецком направлении потери противника превысили 80 солдат, на Южно-Донецком и Купянском — до 50 на каждом.

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