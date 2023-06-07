07 июня 2023, 22:37
🚖Поездка без водителя. Готовы ли беспилотные такси к суровому московскому движению
Эксперт по городскому транспорту Ян: беспилотные такси совершенно не готовы к Москве
В столице в тестовом режиме запустили автопилотные такси. Машинами управляют при помощи искусственного интеллекта и присвоили им гордое название — роботакси. Как долго продлится режим тестирования инициативы, неизвестно. Поездки недорогие, но сервис недостаточно доработали. И уровня зарубежных стран в этом направлении Москве пока не достичь.
Роботакси в России
Компания «Яндекс» в тестовом режиме запустила в московском районе Ясенево роботакси, которым управляет искусственный интеллект, сообщил ТАСС. По закону, в машине должен сидеть водитель-испытатель и следить за безопасностью поездки.
Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта. Позже доступ получат и другие жители Ясенева: они увидят в приложении специальную кнопку для заказа роботакси. Нажав на нее, можно будет выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину.
Согласованная правительством программа подразумевает, что роботакси берет только одного пассажира старше 18 лет. А любая поездка пока что обойдется в 100 рублей.
Первые испытания роботакси прошли в 2018 году в Татарстане. В 2012 году там основали город с интересным названием Иннополис. Его также называют городом высоких технологий.
С 2018 года беспилотные такси совершили больше 20 тысяч поездок. Их количество зависит от погоды и сезона. Например, летом жители города вызывают машину 40-50 раз в день, а зимой — почти в два раза чаще, 70-80 раз.
Основная причина, по которой компания выбрала для тестирования роботакси именно Иннополис, — малое количество автомобилей на дорогах и высокая технологичность окружающей среды.
Далее — прямая речь собеседника «360».
Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян: опасные поездки
Заученные маршруты
Компания заявила, что поездки осуществляются только на специально выделенной территории. Машины не могут двигаться по любым маршрутам в целях обеспечения безопасности.
Беспилотные такси двигаются только по загруженным в базу, оцифрованным направлениям. На них уже отработали поведение и работу алгоритмов компьютера подобных роботакси.
На сегодняшний день эти поездки проложили в районе между станциями метро, [а также] до торговых центров. В дальнейшем разработчики планируют увеличить количество остановок для подачи машин.
Пока что не идет речь о том, чтобы роботакси доставляло пассажиров прямо до дома или по любому заданному адресу. В базе есть список адресов, откуда и куда можно поехать на беспилотном автомобиле.
На этих проверенных участках алгоритм отрабатывали каждый день, поэтому уровень безопасности там уже точно есть. А водитель, который находится в салоне во время поездки, сидит не в качестве контролера качества маршрута. Основная его задача — проверка поведения алгоритма.
Тайные схемы и риск
По моему мнению, это тестирование опасно. У компании непрозрачная система контроля. В России принят закон, который запрещает передвижение автомобиля без водителя в салоне, но «Яндекс» проводит свои тестирования на улицах Ясенева. Как они избегают правил в законе и продолжают это делать, [компания], конечно, не раскрывает.
За два года тестирования все аварии компания списывала на человеческий фактор, якобы их сотрудник не вовремя среагировал в определенной ситуации. Еще одно объяснение — другие водители неправильно воспринимали электронный автомобиль на дороге.
Списывая все дорожные происшествия на человеческий фактор, компания пытается показать общественности идеальность разработанного алгоритма. Статистики аварий с беспилотными автомобилями просто нет, потому что «Яндекс» их сам не раскрывает.
Поездка на такой машине — опасность. Пассажир, по сути, садится в капсулу без возможности повлиять на ситуацию. Даже если человек на заднем сидении попросит по какой-то причине остановить машину, водитель-тестировщик не имеет права это делать, чтобы не нарушать работу алгоритма.
В процесс тестирования можно вмешаться только в случае неправильной работы самого алгоритма. Если пассажир будет чувствовать тревогу во время поездки, то это будет исключительно тревога пассажира, а не инженера, который тестирует алгоритм.
Слабый алгоритм для московских дорог
На улицы Москвы выпустили автомобили безо всяких стандартов и без статистики каких-либо происшествий. Вдобавок к этому ГИБДД не знает, как себя вести в случае аварийной ситуации на дороге с беспилотными машинами.
Например, роботакси поедет не по той полосе, и службе придется остановить движение. Как у них это получится, если в алгоритм программы не вписана такая остановка?
Компания постоянно отчитывается, что они проехали тысячи километров на этих автомобилях. Но проблема в том, что все поездки проводили в идеальных условиях.
«Яндекс» тестировал машины в маленьком американском университетском городке, который по размеру как район Москвы.
Улицы там прямые и вычищенные, а дорожная схема похожа на сетку. Для алгоритма это самый подходящий город. Там были три направления — прямо, налево и направо.
В университетских городках, по сути, нет загруженного дорожного движения. Поэтому, конечно, машины могли там накатать тысячи километров без единого происшествия.
И после этих «тестирований» беспилотные автомобили выпускают на улицы Москвы в качестве такси.
Ясенево, конечно, изолировано как район и ограничено в плане городской инфраструктуры. Но изначально «Яндекс» предлагал проводить свои испытания прямо около главного офиса в центре Москвы, потому что там есть гараж для беспилотных авто.
Беспилотный транспорт в других странах
США: полная автономия беспилотного такси
Значительная часть мировых новостей о создании и тестировании беспилотников приходит именно из США. Здесь тестируют более тысячи беспилотных автомобилей и даже запускают первые сервисы роботакси.
На дорогах разных штатов можно встретить автономные машины самых успешных разработчиков из разных стран мира — выделившейся из Google компании Waymo, китайского Baidu и российского «Яндекса». А количество американских стартапов в этой сфере уже перевалило за сотню.
США не подписали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года. Этот документ обязывает водителя находиться внутри машины во время движения. Он также блокирует испытания беспилотников в обычной жизни во многих странах.
Соединенные Штаты не связывали себя подобными обязательствами, поэтому теперь имеют полное право выпускать беспилотники на дороги. В нескольких штатах беспилотным автомобилям уже разрешили передвигаться без водителя-испытателя в салоне.
Китай: роботакси на улицах мегаполисов
Согласно исследованию юридической компании Dentons, КНР стала одной из первых стран, которая ввела единые правила передвижения беспилотников во всей стране. А местный бизнес активно участвует в создании автономных машин.
Например, крупнейший в стране поисковик Baidu разрабатывает беспилотник четвертого уровня вместе с Ford. Компании получили разрешение от властей на запуск роботакси на дорогах Пекина, одного из самых населенных и «пробочных» городов мира.
Другие компании также договорились о тестировании своих беспилотных такси в другом китайском мегаполисе, Шанхае. Но, в отличие от США, в Китае пока не разрешено проводить такие поездки без страхующего водителя.
Стартап AutoX в 2020 году получил от властей Шанхая лицензию на использование сразу 100 беспилотных машин для перевозки пассажиров. На первых порах в таких автомобилях непременно должен сидеть водитель. Управлять машиной он не обязан — достаточно просто присутствовать.
При запуске сервис работал в тестовом режиме. По распоряжению шанхайской мэрии, поездки для пассажиров были бесплатными.
Сингапур: город беспилотных автобусов
В отличие от крупных стран, где производители в первую очередь нацелились решить задачи запуска сервисов роботакси, Сингапур сосредоточился на общественном транспорте без водителей, уточнил ТАСС.
В маленьком городе-государстве нет необходимости для дальних поездок, а большая плотность застройки не оставляет места для парковок таксопарка.
Одновременно с этим правительство организовало программу переподготовки для сотни водителей автобусов: они получили возможность освоить навыки инженеров по безопасности для беспилотников.
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