Транспорт 07 июня 2023, 22:37 🚖Поездка без водителя. Готовы ли беспилотные такси к суровому московскому движению Эксперт по городскому транспорту Ян: беспилотные такси совершенно не готовы к Москве Freepik

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В столице в тестовом режиме запустили автопилотные такси. Машинами управляют при помощи искусственного интеллекта и присвоили им гордое название — роботакси. Как долго продлится режим тестирования инициативы, неизвестно. Поездки недорогие, но сервис недостаточно доработали. И уровня зарубежных стран в этом направлении Москве пока не достичь.

1 Роботакси в России Компания «Яндекс» в тестовом режиме запустила в московском районе Ясенево роботакси, которым управляет искусственный интеллект, сообщил ТАСС. По закону, в машине должен сидеть водитель-испытатель и следить за безопасностью поездки. Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта. Позже доступ получат и другие жители Ясенева: они увидят в приложении специальную кнопку для заказа роботакси. Нажав на нее, можно будет выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Согласованная правительством программа подразумевает, что роботакси берет только одного пассажира старше 18 лет. А любая поездка пока что обойдется в 100 рублей. РИА «Новости» Первые испытания роботакси прошли в 2018 году в Татарстане. В 2012 году там основали город с интересным названием Иннополис. Его также называют городом высоких технологий. С 2018 года беспилотные такси совершили больше 20 тысяч поездок. Их количество зависит от погоды и сезона. Например, летом жители города вызывают машину 40-50 раз в день, а зимой — почти в два раза чаще, 70-80 раз. Такси в Иннополисе / YouTube Основная причина, по которой компания выбрала для тестирования роботакси именно Иннополис, — малое количество автомобилей на дорогах и высокая технологичность окружающей среды.

Далее — прямая речь собеседника «360».

2 Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян: опасные поездки Заученные маршруты Компания заявила, что поездки осуществляются только на специально выделенной территории. Машины не могут двигаться по любым маршрутам в целях обеспечения безопасности. Беспилотные такси двигаются только по загруженным в базу, оцифрованным направлениям. На них уже отработали поведение и работу алгоритмов компьютера подобных роботакси. На сегодняшний день эти поездки проложили в районе между станциями метро, [а также] до торговых центров. В дальнейшем разработчики планируют увеличить количество остановок для подачи машин. YouTube Пока что не идет речь о том, чтобы роботакси доставляло пассажиров прямо до дома или по любому заданному адресу. В базе есть список адресов, откуда и куда можно поехать на беспилотном автомобиле. На этих проверенных участках алгоритм отрабатывали каждый день, поэтому уровень безопасности там уже точно есть. А водитель, который находится в салоне во время поездки, сидит не в качестве контролера качества маршрута. Основная его задача — проверка поведения алгоритма. YouTube Тайные схемы и риск По моему мнению, это тестирование опасно. У компании непрозрачная система контроля. В России принят закон, который запрещает передвижение автомобиля без водителя в салоне, но «Яндекс» проводит свои тестирования на улицах Ясенева. Как они избегают правил в законе и продолжают это делать, [компания], конечно, не раскрывает. За два года тестирования все аварии компания списывала на человеческий фактор, якобы их сотрудник не вовремя среагировал в определенной ситуации. Еще одно объяснение — другие водители неправильно воспринимали электронный автомобиль на дороге. YouTube Списывая все дорожные происшествия на человеческий фактор, компания пытается показать общественности идеальность разработанного алгоритма. Статистики аварий с беспилотными автомобилями просто нет, потому что «Яндекс» их сам не раскрывает. Поездка на такой машине — опасность. Пассажир, по сути, садится в капсулу без возможности повлиять на ситуацию. Даже если человек на заднем сидении попросит по какой-то причине остановить машину, водитель-тестировщик не имеет права это делать, чтобы не нарушать работу алгоритма. В процесс тестирования можно вмешаться только в случае неправильной работы самого алгоритма. Если пассажир будет чувствовать тревогу во время поездки, то это будет исключительно тревога пассажира, а не инженера, который тестирует алгоритм. Freepik Слабый алгоритм для московских дорог На улицы Москвы выпустили автомобили безо всяких стандартов и без статистики каких-либо происшествий. Вдобавок к этому ГИБДД не знает, как себя вести в случае аварийной ситуации на дороге с беспилотными машинами. Например, роботакси поедет не по той полосе, и службе придется остановить движение. Как у них это получится, если в алгоритм программы не вписана такая остановка? РИА «Новости» Компания постоянно отчитывается, что они проехали тысячи километров на этих автомобилях. Но проблема в том, что все поездки проводили в идеальных условиях. «Яндекс» тестировал машины в маленьком американском университетском городке, который по размеру как район Москвы. Улицы там прямые и вычищенные, а дорожная схема похожа на сетку. Для алгоритма это самый подходящий город. Там были три направления — прямо, налево и направо. В университетских городках, по сути, нет загруженного дорожного движения. Поэтому, конечно, машины могли там накатать тысячи километров без единого происшествия. И после этих «тестирований» беспилотные автомобили выпускают на улицы Москвы в качестве такси. РИА «Новости» Ясенево, конечно, изолировано как район и ограничено в плане городской инфраструктуры. Но изначально «Яндекс» предлагал проводить свои испытания прямо около главного офиса в центре Москвы, потому что там есть гараж для беспилотных авто.

3 Беспилотный транспорт в других странах США: полная автономия беспилотного такси Значительная часть мировых новостей о создании и тестиро­вании беспилотников приходит именно из США. Здесь тестиру­ют более тысячи беспилотных автомо­билей и даже запускают первые сервисы роботакси. На дорогах разных штатов можно встретить автономные машины самых успешных разра­ботчиков из разных стран мира — выделившейся из Google компании Waymo, китайского Baidu и российского «Яндекса». А коли­чество американских стартапов в этой сфере уже перевалило за сотню. Роботакси Waymo в штате Техас / Википедия США не подписали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года. Этот документ обязывает водителя находиться внутри машины во время движения. Он также блокирует испытания беспи­лотников в обычной жизни во многих странах. Соединенные Штаты не связывали себя подобными обязатель­ствами, поэтому теперь имеют полное право выпускать беспилотники на дороги. В нескольких штатах беспилотным автомо­билям уже разрешили передвигаться без водителя-испытателя в салоне. Китай: роботакси на улицах мегаполисов Согласно исследованию юридической компании Dentons, КНР стала одной из первых стран, которая ввела единые правила пере­движения беспилотников во всей стране. А местный бизнес активно участвует в создании автономных машин. Например, крупнейший в стране поисковик Baidu разрабаты­вает беспилотник четвертого уровня вместе с Ford. Компании получили разреше­ние от властей на запуск роботакси на дорогах Пекина, одного из самых населенных и «пробочных» городов мира. Беспилотные такси на улицах Шанхая / YouTube Другие компании также договорились о тестировании своих беспилотных такси в другом китайском мегаполисе, Шанхае. Но, в отличие от США, в Китае пока не разрешено проводить такие поездки без страхующего водителя. Стартап AutoX в 2020 году получил от властей Шанхая лицензию на использо­вание сразу 100 беспилотных машин для перевозки пассажиров. На первых порах в таких автомо­билях непременно должен сидеть водитель. Управлять машиной он не обязан — достаточно просто присут­ствовать. При запуске сервис работал в тестовом режиме. По распоряжению шанхайской мэрии, поездки для пассажиров были бесплатными. Сингапур: город беспилотных автобусов В отличие от крупных стран, где производи­тели в первую очередь нацелились решить задачи запуска сервисов роботакси, Сингапур сосре­доточился на обще­ственном транспорте без водителей, уточнил ТАСС. В маленьком городе-государ­стве нет необходи­мости для дальних поездок, а большая плотность застройки не оставляет места для парковок таксопарка. YouTube Одновременно с этим правитель­ство организовало программу пере­подготовки для сотни водителей автобусов: они получили возмож­ность освоить навыки инженеров по безопасности для беспилотников.