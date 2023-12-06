Транспорт 06 декабря 2023, 15:20 Мишустин обозначил планы по развитию российского машиностроения Премьер Мишустин: доля российских автомобилей составит 70% через три-четыре года РИА «Новости»

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Российская автомобильная отрасль должна нарастить объемы производства машин до 1,3 миллиона единиц в год для того, чтобы покрыть в перспективе на три — четыре года до 70% отечественного рынка. Об этом на лекции «Создаем будущее сегодня» в рамках проекта «Знание. Лекторий» заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Видео с его выступлением опубликовали в официальном Telegram-канале российского правительства.

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что долгое время российский автопром уступал зарубежным производителям. Покупатели отдавали предпочтения иномаркам. Особенно сильно отрасль пострадала от введенных санкций, когда прекратились поставки запчастей иностранных брендов, которые занимали большую долю рынка.

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«Первостепенной задачей является перезапуск площадок ушедших иностранных компаний. А в горизонте трех-четырех лет — необходимо обеспечить рост производства отечественных автомобилей на уровне свыше одного миллиона трехсот тысяч машин в год», — заявил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что главной целью стратегии дальнейшего развития автопрома станет локализация. Он пояснил, что для выполнения этой работы необходимо привлечь промышленных партнеров, которые займутся не только сборкой машин, но и готовы выпускать полноценную технику.

Еще одним перспективным направлением Мишустин назвал развитие производства электротранспорта. По его словам, в ближайшие три года планируется выпуск до 100 тысяч таких автомобилей. В качестве примера он привел электроавтомобиль «Атом», который уже в ближайшее время запустят в производство.

По данным агентства «Автостат», продажи новых машин на российском рынке увеличились в 2,6 раза, по сравнению с прошлым годом. Главным поставщиком на рынок стал «АвтоВАЗ», который увеличил объемы сразу на 60%. Автоэксперт Константин Лигачев в комментарии «360» заявил, что отечественные автомобили пользуются повышенным спросом за счет низкой цены и доступного сервиса.