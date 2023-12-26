Эксклюзив 26 декабря 2023, 19:15 «Логичное послабление». Снегоходы и квадроциклы разрешили водить без специальных прав Автоэксперт Стайлов: закон о вождении снегоходов без прав нужен для туризма Коллаж: Global Look Press / Телеканал «360»

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Россияне с правами категории А, В, В1, С и D смогут управлять квадроциклами, снегоходами и мотовездеходами. Документ, который вносит поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», подписал президент Владимир Путин. Для чего потребовались такие изменения и всех ли пустят за руль, «360» рассказал автоэксперт Иван Стайлов.

Далее — его прямая речь.

Возрастные ограничения без изменений

Для управления ТС типа мотоцикла есть возрастные ограничения: с 16 лет давали возможность [управлять квадроциклами, мотовездеходами и снегоходами].

Отдельно можно было с 14 лет обучаться на сдачу прав категории А1 (эксплуатация так называемых легких мотоциклов, к которым относятся транспортные средства с объемом двигателя до 125 квадратных сантиметров — прим. ред.).

РИА «Новости»

Прежние правила «трактористов-машинистов»

Категория прав для вождения мотоциклов

Ранее для того, чтобы управлять снегоходом или квадроциклом, требовали получить удостоверение тракториста-машиниста, которое выдавали только после специального обучения и сдачи экзаменов.

Соответственно, сейчас, согласно новому закону, если у россиян есть категории А и В1, то они могут автоматически могут управлять мотовездеходной техникой без необходимости выполнения каких-либо дополнительных условий.

Существуют шесть основных категорий: А — мотоциклы, B — легковые автомобили, C — грузовые автомобили, D — автобусы, М — мопеды, четыре подкатегории: A1, B1, C1, D1, и специальные категории для управления автомобилями с прицепом BE, CE, DE, C1E, D1E.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

При категории А люди могут управлять мотоциклом и мопедом. Но чтобы управлять снегоходом или квадроциклом, россияне должны были получить еще одну категорию прав — удостоверение тракториста-машиниста. На мой взгляд, это условие лишнее, потому что в управлении мотовездеходной техники ничего сложного нет.

Если человек с правами А или В1 уже знает, как обращаться с мототехникой, то вождение не вызовет каких-то препятствий и трудностей, ведь там автоматический принцип управления: на квадроцикле нет сцепления, это просто ручка газа и тормоза. Так что здесь все вполне логично.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Категория прав для вождения автомобилей

Водителям с категориями прав В, С и D в законе прописали, что они могут арендовать квадроциклы и снегоходы только после прохождения специального инструктажа. Это условие не дает им права ездить на общественных дорогах. Человек не сможет просто сесть за такой тип ТС и уехать в центр Москвы.

Закон, скорее всего, относится больше к туризму, это сделано для повышения интереса. Если после инструктажа специалист увидит, что человек за рулем такого ТС совсем ничего не понимает, то его, вероятно, не пустят за руль.

Другим будут разрешать ездить в поле или в местах, где в принципе нет какой-либо опасности. Тем более, я уверен, что арендодатель будет составлять договор, где укажет: водитель без прав берет ответственность за свои действия.

Фото: Yurii Rylchuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Снимут ли ограничения для всех?

Дальше аренды, думаю, закон не уйдет. Если передать всю мотовездеходную технику в право собственности, то на общественных дорогах появятся квадроциклы без специальных прав, в лесах — снегоходы. Риски в таком случае повысятся в несколько раз.

За это никто не будет нести ответственность, из-за чего станет больше аварийных случаев, возрастет опасность для окружающих.

Все-таки необходимо помнить, что квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы — это уже не велосипед, а более серьезная техника. Она несет опасность как для самого водителя, так и для других участников движения.

Общие ограничения остаются. Теперь разница в том, что дали послабления категориям А и В, чтобы люди спокойно брали другие ТС в аренду. И, на мой взгляд, это будет происходить только в зонах отдыха.