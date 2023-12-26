Транспорт 26 декабря 2023, 11:17 Россияне смогут управлять снегоходами с обычными водительскими правами Россиянам с правами категории «В» разрешили брать снегоходы в аренду Unsplash

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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению мотовездеходной техникой. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Глава государства утвердил поправки в закон о безопасности дорожного движения. Управлять самоходными машинами категории «А1», к которым относятся снегоходы, разрешили владельцам водительских удостоверений с категориями «A» и «B1».

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Взять транспортное средство в аренду можно будет с правами категорий «В», «С» и «D». Закон также закрепил право правительства установить правила заключения и исполнения договоров по временной передаче таких самоходных машин в управление.

По текущим нормам к управлению самоходными машинами категории «А1» допускались люди с удостоверением тракториста-машиниста или временным удостоверением на право ездить на ТС такого вида. Это препятствовало развитию снегоходного и мотовездеходного туризма в России.

Ранее Минтранс предложил внести в ПДД понятие «средняя скорость». Водителей хотят штрафовать за ее превышение между камерами.