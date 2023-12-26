Подмосковье 26 декабря 2023, 13:18 Минэкологии Подмосковья: порядок управления снегоходами и квадроциклами упростили Фото: Ульянов А.И.

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Желающим приобрести снегоход или квадроцикл больше не нужно сдавать на права тракториста-машиниста. Министерство экологии и природопользования Подмосковья объяснило новые правила.

«Раньше квадроциклы и снегоходы приравнивались к тракторам и на них надо было получать отдельную категорию прав. Новый закон облегчил доступ к управлению вездеходной техникой, теперь желающим сесть за руль достаточно иметь при себе права категорий A, В1, B, C и D», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Обладатели категорий A и B1 могут беспрепятственно управлять такой техникой, а на владельцев категорией B, С, D накладываются определенные ограничения — взять снегоход или квадроцикл можно лишь в прокат, перед этим пройдя инструктаж по вождению.

Новый закон не только упростит жизнь автолюбителям, но и даст толчок для развития внутреннего туризма, считает Тихон Фирсов. Так, гости Подмосковья теперь смогут увидеть красоты региона, которые находятся в труднопроходимых местах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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