Транспорт 27 июля 2023, 00:29 🚙Когда китаец не хуже немца. Почему россияне стали выбирать наводнившие рынок машины из КНР Автоэксперт Баканов: китайские машины заняли места покинувших Россию западных марок Michail Dementiev / Unsplash

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Китай существенно нарастил поставки легковушек в Россию. По итогам первого полугодия экспорт автомобилей составил 4,6 миллиарда долларов, что в 6,4 раза больше, чем в первой половине 2022-го. Компании из КНР продолжают осваиваться на российском рынке — сейчас на них приходится более 70% в отечественном импорте машин. С чем связан рост активности и действительно ли россияне полюбили китайский автопром — в материале «360».

По информации Главного таможенного управления КНР, за первые шесть месяцев этого года страна поставила в Россию легковые автомобили на сумму 4,6 миллиарда долларов — это на 543% больше, чем в прошлом году (тогда было 715 миллионов). В июне 2023-го Китай отгрузил машины на 1,03 миллиарда долларов — это максимальный показатель с начала года, сообщил РБК.

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В таможне уточнили, что с января по июнь КНР отправила на российский рынок 325,8 тысячи легковушек. Это в пять раз больше, чем годом ранее (64,6 тысячи штук). Представители Китайской ассоциации автопроизводителей назвали Россию самым крупным экспортным рынком — на втором месте с большим отрывом оказалась Мексика.

Россиян решили взять комфортом и ценой

На ажиотаже в поставках китайских легковушек в Россию сказалось несколько факторов, рассказала «360» эксперт по транспорту Юлия Манн. По ее словам, одной из главных причин стали экономические связи двух стран. РФ стала для КНР крупным рынком с большим потенциалом, поэтому автопроизводители стремятся занять интересующие их ниши. Однако не стоит забывать и про ограничения на импорт машин из других стран.

«Запрет Южной Кореи на экспорт новых автомобилей в Россию, санкции и уход иностранных брендов открыл дополнительные возможности для китайских автопроизводителей занять свободные позиции на российском рынке», — отметила Манн.

Чтобы завоевать любовь россиян, производители начали улучшать качество автомобилей из Поднебесной, а цены оставили на сравнительно невысоком уровне.

«По комплектации и оснащению китайские модели превосходят корейские, японские и европейские аналоги благодаря включенным в них опциям комфорта и безопасности. При этом производители из Китая, как правило, адаптируют модельный ряд своих автомобилей в соответствии с запросами российских покупателей», — заявила собеседница «360».

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По ее словам, если отечественный автопром не сможет конкурировать с китайскими производителями, над российской отраслью может нависнуть определенная угроза.

«Российские автопроизводители могут принять меры для улучшения своего конкурентного положения, например, через инновации, улучшение качества автомобилей, разработку более востребованных моделей и обновление маркетинговых стратегий», — предположила Юлия Манн.

Она добавила — отечественным компаниям важно следить за трендами и потребностями рынка. Тогда можно будет оставаться конкурентноспособными и успешно справляться с вызовами — такими, как ажиотаж вокруг китайских автомобилей.

Покупателям не оставили выбора

А вот по мнению автомобильного журналиста и эксперта Петра Баканова, причины спроса на китайские машины просты и лежат на поверхности. У покупателей попросту нет выбора, рассказал он «360». По его словам, известные годами и десятилетиями марки ушли с российского рынка — постепенно их заменили бренды из КНР.

«Соответственно, сейчас выбор у нашего потребителя невелик — либо отечественный автопром в лице Lada, который тоже не может, кстати, покрыть нужды россиян, потому что не все комплектации сейчас выходят и не в том объеме. А китайцы наращивают поставки, появляются новые бренды», — объяснил ситуацию специалист.

Michail Dementiev / Unsplash

Он добавил — когда человек хочет купить именно новую машину, он идет в автосалон и покупает то, что есть в наличии. Сейчас невозможно однозначно сказать, чем именно вызвана популярность китайских машин — настоящим интересом к предлагаемым моделям или безвыходностью.

«Нынешний китайские автопром разный. Китаец китайцу рознь в том плане, что есть действительно классные интересные автомобили. Есть автомобили, что принято называть ширпотребом. Появляются новые марки, они занимают новые ниши, и в этом китайском автопроме теперь нужно разбираться», — подчеркнул собеседник «360».

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Китай и дальше будет наращивать поставки, заявил Баканов. Он объяснил это тем, что в КНР выпускают новые машины, пополняют модельные линейки и заполняют прежде пустовавшие ниши.

Не все так плохо

В какой-то мере Россия сделала шаг назад, рассказал Петр Баканов. Машины стали дороже, а покупателям приходится приобретать «серые лошадки» вместо всемирно известных и проверенных марок автомобилей.

«С другой стороны, нельзя огульно говорить, что все плохо. Нужно разбираться и смотреть, потому что есть машины, которые не уступают европейцам — например, Geely и Tank. Есть марки попроще. В целом это закономерное явление для той ситуации, которая сейчас сложилась на российском автомобильном рынке, если принимать во внимание все факторы», — высказался эксперт.

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По его мнению, несмотря на все сложности в виде санкций и экономической нестабильности, россияне все равно способны покупать новые машины.

«Хорошо, что марки приходят и не боятся приходить на наш рынок, что есть какой-то выбор. Значит, есть какой-то рынок, значит, есть какое-то развитие. Значит, можно говорить о каком-то дальнейшем поступательном развитии», — подытожил собеседник «360».

В середине июля стало известно о планах японских властей ввести новые ограничения на поставки автомобилей в Россию. Под запрет могли попасть легковушки с объемом двигателей более 1,9 литра. Позже в правительстве островного государства опровергли эти данные.