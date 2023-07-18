Мир 18 июля 2023, 04:47 Япония решила запретить экспорт машин в Россию с объемом двигателя более 1,9 литра Yomiuri: Япония хочет запретить поставки в Россию авто с объемом двигателя более 1,9 литра РИА «Новости»

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Япония собирается запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Запрет будет действовать в рамках нового пакета санкций, сообщила Yomiuri.

Решение может вступить в силу уже в начале августа. Также власти страны намерены полностью запретить поставки в Россию электромобилей и гибридов.

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В 2022 году подержанные японские автомобили стали главным экспортным товаром в страну. Объем поставок машин составил 26% от общего показателя экспорта из Японии. В Россию были направлены порядка 200 тысяч автомобилей на общую стоимость 250 миллиардов иен (1,8 миллиарда долларов).

После введения санкций экспорт ограничат только малолитражными машинами, его размер снизится примерно до 100 миллиардов иен (720 миллионов долларов).

В России с начала года выросли продажи подержанных автомобилей. По данным «Известий», в стране было продано почти 2,8 миллиона таких единиц транспорта. Только за июнь на вторичном рынке было заключено более полумиллиона сделок.

Ранее профессор факультета экономики Университета управления Ниигаты Иван Целищев назвал позитивный эффект от антироссийских санкций. Россия создала новый экономический союз и адаптировалась к введенным из-за спецоперации ограничениям.