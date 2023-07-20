Мир 20 июля 2023, 08:22 Правительство Японии не подтвердило планы ограничить поставки автомобилей в Россию Генсек кабмина Японии Мацуно не подтвердил новое ограничение экспорта автомобилей в Россию Скриншот видео Youtube

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Правительство Японии не принимало конкретных решений об ограничении поставок в Россию поддержанных и новых автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра. Об этом на пресс-конференции сообщил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно, его слова привел ТАСС.

«Сейчас Япония никак не конкретизировала содержание новых санкций против России», — ответил он на вопрос.

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При этом Мацуно напомнил, что Европа и США уже ввели запрет на поставки легковых автомобилей в Россию.

«Несомненно, мы примем во внимание ограничительные меры наших партнеров, когда начнем изучать дальнейшие варианты действий», — заключил генеральный секретарь японского правительства.

Ранее СМИ сообщили, что запрет поставок в Россию автомобилей объемом двигателя более 1,9 литра начнет действовать уже в августе. Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «360» сообщал, что эти машины все равно прибудут на отечественный рынок через Китай.