Транспорт 22 июня 2023, 19:52 «Японцы» не вернулись. «Официальный» салон Honda в России оказался обычным импортером Автоэксперт Хайцеэр: производитель Honda не имеет никакого отношения к импорту в Россию Unsplash

Читать 360tv в

Любителям японского автопрома сообщили радостную новость: Honda вернулась в Россию и снова открыла официальный салон. На самом деле в Северной столице начались продажи иномарок, которые параллельным импортом привезли через Китай. Цены кусаются, но представители объясняют их японским премиум-комфортом. Почему «японцы» подорожали в два раза и чьим оказался автосалон — в материале «360».

Открытие салона Honda в Санкт-Петербурге

Концерн Honda начал поставки автомобилей в Санкт-Петербург: на первое время компания планирует продавать более 20 автомобилей в месяц. Инвестиции в открытие автосалона составили около 250 миллионов рублей, сообщил ТАСС.

Замгендиректора по развитию корпорации «Автокапитал» Алексей Писков отметил, что поставки наладила компания «Мотор-Плейс». Она же выполняет функцию официального субдистрибьютора. По его словам, обслуживать машину и получать гарантийную поддержку можно у любого дилера Honda в России.

В салоне представили восемь моделей Honda — в четыре раза больше, чем было три года назад, после прекращения поставок. Речь идет о седанах Civic и Accord, кроссоверах CR-V, UR-V, ZR-V, Vezel и минивэне Odyssey. Средняя цена варьируется от трех с половиной миллионов до семи миллионов рублей.

РИА «Новости»

Астрономические цены на авто из Китая

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с «360» подтвердил, что раньше машины японской марки по очевидным причинам стоили гораздо дешевле. Разница в цене зависит от курса валюты, поскольку стоимость всегда приравнивается к доллару.

Эксперт предположил, что большую часть «японских» автомобилей производят в Китае и продают не через официальный завод, а дилеров.

«Стоимость отчасти выше, чем раньше, когда существовало официальное представительство Honda. Хотя неизвестно, где именно заложили маржу», — подчеркнул собеседник «360».

РИА «Новости»

Кто отвечает за гарантию на машины?

Сервисная поддержка ляжет на плечи импортера, который занимается японскими автомобилями, заявил Хайцеэр. Honda — «не сверхсложные машины», они не напичканы электроникой.

Поскольку КНР закрывает все основные вопросы по импорту, то вопросы с гарантией тоже легко смогут решить.

«Самое главное — наличие финансовой подушки для этого дела. Еще раз отмечу: импортом, скорее всего, не занимается сам японский завод. Здесь отношения между китайским и российским импортерами. Возможно, они и берут какой-то груз ответственности на себя, но утверждать это сложно», — объяснил эксперт.

Freepik

Суррогат и выход из ситуации

Возвращение Honda на российский автомобильный рынок — не восстановление, а замещение японских машин, добавил Хайцеэр. Отчасти импорт машин можно назвать «суррогатом и выходом из ситуации».

По словам автоэксперта, иностранные марки могут соответствовать официальным каталогам, пробиваться по номерам на кузове, но определенные отличия все равно будут.

К заводам — производителям импорт иностранных марок никакого отношения не имеет. Они приняли решение покинуть российский рынок, и обратной связи пока нет. Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов

Так же в Россию доставляют другие зарубежные автомобильные марки, например Mazda, Toyota, немецкие Volkswagen. Все эти машины, подчеркнул вице-президент союза автомобилистов, привозят не в полном, а в частичном объеме, в котором они присутствуют на китайском рынке.

Официальная Honda — официально ни при чем

Открывшийся в Санкт-Петербурге автосалон — действительно неофициальный. Российский бизнес Honda остается замороженным, сообщили ТАСС.

«Поставки автомобилей Honda в Россию приостановлены с марта 2022 года, бизнес там остается закрытым, и ситуация не изменилась. Планов по возобновлению бизнеса в России нет, поэтому там нет официальных дилеров или дистрибьюторов», — заявили официальные представители японской компании.

РИА «Новости»

Сообщения о возобновлении поставок машин марки Honda опровергли и на ее горячей линии. Представители автопроизводителя в разговоре с «Газетой.ru» сказали, что речь идет не об официальном импорте, а о поставках, осуществляемых российским юрлицом.

«Автомобили поставляет субдистрибьютор, российское юридическое лицо. Никакой связи, собственности или участия в капитале и прочего с японской компанией у этого юридического лица нет. Все машины поставляются из Китая в рамках параллельного импорта», — резюмировали в Honda.