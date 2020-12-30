Поставки автомобилей Ноndа в Россию прекратятся в 2022 году

«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», — разъяснили в компании.

RT добавил, что концерн намерен сохранить присутствие силовой и мотоциклетной техники на российском авторынке. Кроме того, Honda рассчитывает на продолжение послепродажного обслуживания авто, сообщил Inforeactor.

Отмечается, что в Россию приедет обновленный лифтбек Kia Stinger. Его оснастили двухлитровым движком мощностью 197 и 247 «лошадок», а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой электронного контроля.

Кроме того, новинка получила панорамную крышу, обогрев наружных зеркал заднего вида и стеклоподъемники с электроприводом. Длина машины составляет 4830 миллиметров, ширина — 1870 миллиметров, высота — 1400 миллиметров.