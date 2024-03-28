Эксклюзив 28 марта 2024, 16:23 Штрафы для торопливых. Что нужно знать о правилах езды на электросамокатах Общественник Денисов: электросамокаты в России не запретят, но поставят номера Unsplash

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В апреле окончательно сойдет снег, и на дороги вернутся электросамокаты. Многие россияне уверены, что закон не распространяется на эти средства передвижения, но такое мнение ошибочно. Руководитель Центра индивидуальной мобильности, представитель сообщества «Электроклуб» Михаил Денисов рассказал «360» о правилах езды.

Закон о самокатах

В марте 2023 года вступили в силу поправки в правила дорожного движения, согласно которым на средствах индивидуальной мобильности разрешили передвигаться со скоростью не больше 25 километров в час.

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Михаил Денисов уточнил, что, если электросамокат или моноколесо весит до 35 килограммов, ему можно ездить по тротуару. Если тяжелее, то разрешили использовать его только на проезжей части, придерживаясь правой стороны дороги, но так же не больше 25 километров в час.

По поводу запретов было несколько инициатив. Но так как кикшеринг — это общественный транспорт, а любой общественный транспорт необходимо развивать, то речь о запрете точно не идет. Михаил Денисов

Номера на электросамокатах появились по инициативе прокатной компании Whoosh. Эксперт объяснил, что это сделали для идентификации нарушителей.

«Они по собственной инициативе установили на свои электросамокаты номера большого размера в передней и задней частях. И в этом году по этим номерам они планируют вычислять нарушителей, блокировать их или применять какие-то санкции», — сказал собеседник «360».

Аварии из-за спешки

Пока в России не придумали, как предотвратить наезды электросамокатов на пешеходов. Это очень широкая и сложная тема.

«Культуры езды именно на прокатных самокатах пока нет. Люди торопятся, каждая секунда нахождения на самокате стоит денег. Соответственно, на шеринговых самокатах стараются как можно быстрее добраться в пункт назначения, для того чтобы заплатить как можно меньше», — объяснил Денисов.

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По этой же причине — ради экономии — люди ездили на электросамокатах вдвоем и даже вчетвером, покупали фейковые аккаунты, подчеркнул эксперт. Арендаторы нарушали правила дорожного движения, напрасно думая, что на взятые в прокат вещи законы не распространяются.

Наказание нарушителей

Денисов напомнил, что правила дорожного движения действовали в отношении СИМ. Сотрудники Госавтоинспекции вправе останавливать нарушителей.

«Инспекторы могут остановить транспортное средство, а дальше в зависимости от нарушений либо провести беседу, либо выписать штрафы и вплоть до эвакуации», — уточнил он.

Ездить на электросамокатах в нетрезвом виде, как и на автомобилях, запрещено законом. В России также ввели штрафы за оставление места ДТП и неспешивание на пешеходном переходе, подытожил Денисов.