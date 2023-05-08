Эксклюзив 08 мая 2023, 13:02 Лихач на самокате сбил женщину с ребенком в центре Москвы Источник «360»: водитель самоката сбил женщину с ребенком во время поездки в центре Москвы РИА «Новости»

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Самокатчик сбил двух пешеходов во время поездки в центре Москвы. Он наехал на женщину с ребенком, сообщил «360» источник.

«Авария с самокатом произошла на Москворецкой набережной, в районе дома № 7. Пострадали мать и ребенок, их сбили», — уточнил он.

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